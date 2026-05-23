کتاب «شیرین انار، تلخ کلپوره» تالیف مهناز کوشکی در انتشارات راه‌یار، خاطرات صدیقه گودآسیایی، بانوی مؤمن و انقلابی سبزواری، را بازگو می‌کند که در ایام دفاع مقدس، منزل خود را به پایگاهی جهت ارائه خدمات پشتیبانی به رزمندگان تبدیل کرد.

کتاب «شیرین انار، تلخ کلپوره»، درباره بانوی مؤمن و انقلابی سبزواری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب «شیرین انار، تلخ کلپوره»، تصویر واضح و گویا از تلاش‌های بی‌وقفه زنان روستا ارائه می‌دهد که چگونه خانه‌های خود را به مراکز پشتیبانی جنگ تبدیل کرده‌اند و نقش مؤثری در پشتیبانی از دفاع مقدس ایفا کردند.

این اثر تنها روایتگر خاطرات شخصی صدیقه گودآسیایی نیست، بلکه گواهی است بر نقش بی‌بدیل زنان در پشت جبهه‌های جنگ تحمیلی.

