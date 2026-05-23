دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی کشور:
بهرهبرداری از طرح کنسانتره فولاد شرق خراسان، تا پایان سال
طرح کنسانتره فولاد شرق خراسان که سالها متوقف مانده بود، تا پایان سال به مرحله بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی کشور امروز در بازدید از شرکت فولاد شرق خراسان، در خواف، با تأکید بر آثار مثبت این طرح برای منطقه، فولاد خراسان و بیمهشدگان صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تصریح کرد: منافع این سرمایهگذاری در آینده به ذینفعان خواهد رسید و مردم منطقه نیز از آن بهرهمند خواهند شد.
علی نصیریاقدم بیان داشت: سیاست وزارت کار بر این است که این طرح با سرعت به نتیجه برسد و روند اجرای آن به طور مستمر پیگیری میشود.
وی افزود: مجتمع فولاد خراسان، به عنوان یک واحد صنعتی فعال در استان خراسان رضوی، برای تأمین مواد اولیه خود ناگزیر به پرداخت هزینههای قابل توجه و خرید از شرکتهای دیگر است.
علی نصیریاقدم افزود: هدف این است که مواد اولیه مورد نیاز فولاد، از معادن سنگآهن موجود در استان و توسط یک شرکت بومی، با استفاده حداکثری از نیروهای داخلی تولید و در اختیار فولاد خراسان قرار گیرد.