طرح کنسانتره فولاد شرق خراسان که سال‌ها متوقف مانده بود، تا پایان سال به مرحله بهره‌برداری میرسد.

با تأکید بر آثار مثبت این طرح برای منطقه، فولاد خراسان و بیمه‌شدگان صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تصریح کرد: منافع این سرمایه‌گذاری در آینده به ذی‌نفعان خواهد رسید و مردم منطقه نیز از آن بهره‌مند خواهند شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشور امروز در بازدید از شرکت فولاد شرق خراسان، در خواف،



علی نصیری‌اقدم بیان داشت: سیاست وزارت کار بر این است که این طرح با سرعت به نتیجه برسد و روند اجرای آن به طور مستمر پیگیری می‌شود.

وی افزود: مجتمع فولاد خراسان، به عنوان یک واحد صنعتی فعال در استان خراسان رضوی، برای تأمین مواد اولیه خود ناگزیر به پرداخت هزینه‌های قابل توجه و خرید از شرکت‌های دیگر است.

علی نصیری‌اقدم افزود: هدف این است که مواد اولیه مورد نیاز فولاد، از معادن سنگ‌آهن موجود در استان و توسط یک شرکت بومی، با استفاده حداکثری از نیرو‌های داخلی تولید و در اختیار فولاد خراسان قرار گیرد.