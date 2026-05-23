به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی لرستان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی مبنی بر احتکار انواع لوازم خانگی و بهداشتی در یک انبار در شهرستان خرم‌آباد بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

پلیس لرستان اعلام کرد:همچنین با هماهنگی قضایی و با همکاری کارشناسان ادارات صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی، انبار کالا‌های احتکار شده به ارزش ۴۰ میلیارد ریال کشف و مهر وموم شد.