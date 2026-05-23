شبکههای سه و ورزش سیما در آستانه شهادت امام محمدباقر (ع) و برگزاری رقابتهای حساس فوتبال، با ویژهبرنامههای معارفی و ورزشی، کنداکتور متنوعی را برای مخاطبان خود تدارک دیدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامههای سیما در روزهای شنبه و یکشنبه، تلفیقی از رویدادهای زنده ورزشی و آئینهای مذهبی خواهد بود.
در چارچوب هفته ۳۸ رقابتهای لالیگا اسپانیا (فصل ۲۶-۲۰۲۵)، شبکه ورزش سیما امشب شنبه ۲ خرداد از ساعت ۲۲:۳۰، دیدار حساس میان دو تیم رئال مادرید و بیلبائو را به صورت زنده و اختصاصی در قالب برنامه «لذت فوتبال» برای علاقهمندان به ورزش پخش میکند.
همچنین شبکه سه سیما به مناسبت فرارسیدن شهادت امام محمدباقر (ع)، ویژهبرنامه «در آستان خورشید» را به صورت زنده از مشهد اردهال (مرقد مطهر حضرت سلطانعلیابناماممحمدباقر(ع) تقدیم مخاطبان میکند.
این برنامه امشب (۲ خرداد) ساعت ۲۰:۴۵ با حضور حجتالاسلام محمدرضا اعوانی و اجرای میثم آقابیگی به تبیین سجایای اخلاقی و سیره امام پنجم شیعیان میپردازد.
همچنین روز یکشنبه ۳ خرداد، ویژه برنامه روز شهادت از ساعت ۱۰:۰۰ صبح با حضور حجتالاسلام ناصر خلج به صورت زنده روی آنتن خواهد رفت.