پخش زنده
امروز: -
در اقدامی راهبردی جهت تأمین امنیت غذایی و حمایت از کشاورزان، ۱۵ میلیون مترمکعب آب از سد طالقان با هدف آبیاری ۳۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در ۸۰ روستای استان رهاسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، همزمان با فصل حساس دانهبندی محصولات زراعی و در شرایطی که کمبود منابع آبی نگرانیهایی را برای جامعه کشاورزی ایجاد کرده بود، با مدیریت و پیگیریهای بهعمل آمده، جریان آب در کانالهای آبیاری منطقه برقرار شد.
این عملیات که با هدف پشتیبانی از کشتهای استراتژیک گندم و جو صورت گرفته، ۳۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی واقع در ۸۰ روستا را تحت پوشش قرار داده است.
کارشناسان حوزه کشاورزی، زمانبندی این رهاسازی را حیاتی دانسته و تأکید دارند که تأمین بهموقع آب در مرحله فعلی رشد گیاه، ضامن افزایش عملکرد در واحد سطح و جلوگیری از خسارتهای احتمالی ناشی از خشکسالی است.
بر اساس مشاهدات میدانی و گفتوگو با کشاورزان منطقه، رهاسازی این حجم از آب (۱۵ میلیون مترمکعب) علاوه بر اینکه آرامش خاطر را به جامعه زراعی بازگردانده، پیشبینیها را به سمت تحقق تولید ۱۰۰ هزار تن گندم سوق داده است.
کشاورزان منطقه ضمن ابراز رضایت از تعامل مسئولان برای تسهیل این فرایند، تأکید دارند که این اقدام نه تنها یک نیاز مقطعی، بلکه یک سرمایهگذاری کلان در راستای تقویت امنیت غذایی کشور محسوب میشود.
این طرح با وجود اولویت تأمین آب شرب، با اولویتبندی دقیق منابع و با هدف پایداری تولید ملی به اجرا درآمده است.