به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،سرهنگ "محمدرضا ياري" اظهار داشت: پس از اطلاع پليس کرمانشاه مبني بر حمل و نگهداري مواد مخدر توسط یک نفر از توزيع کنندگان، رسيدگي به موضوع در دستور کار قرار گرفت. وي ادامه داد: ماموران با انجام تحقيقات موفق به شناسايي محل نگهداري وحمل مواد مخدر شده و پس از هماهنگي هاي قضائي، بازرسي هاي لازم را به عمل آوردند. سرهنگ ياري در پايان با بيان اينکه در بازرسي هاي انجام شده از محل شناسايي شده ، ۱۰کيلو و۱۰۰گرم مواد مخدر تریاک کشف شد، افزود: در اين راستا ۱نفر دستگير و به دستگاه قضائي معرفي شدند.