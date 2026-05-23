اعضای شورای فرهنگ عمومی استان قزوین با هدف ارتقای فرهنگ اقتصاد مقاومتی، برنامه‌ای جامع از سطح محلات تا واحد‌های صنعتی را با محوریت «مدیریت مصرف» و «مشارکت مردمی» تدوین کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جلسه اخیر شورای فرهنگ عمومی استان قزوین با دستور کار «بررسی و تصویب راهکار‌های اجرایی ارتقای فرهنگ اقتصاد مقاومتی» برگزار شد که طی آن بر تغییر الگو‌های رفتاری در بخش‌های خانگی، اداری و تولیدی تأکید شد.

تقویت فرهنگ صرفه‌جویی و مبارزه با فساد

حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، بر راه‌اندازی پویش‌های فرهنگی برای تقویت فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کالاها تاکید کرد.

برگزاری نمایشگاه معرفی ایده‌های برتر، تدوین آن‌ها در قالب کتاب، و درخواست از معلمان برای ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی از جمله برنامه‌های پیشنهادی ایشان بود.

وی همچنین بر ضرورت تشکیل قرارگاه صرفه‌جویی در مساجد، جهاد اقتصادی، تقویت جنبه مردمی حل مشکلات، تولید محتوا در فضای مجازی، شروع صرفه‌جویی از دستگاه‌های اجرایی، تقویت نظارت بر بازار، توجه ویژه به دختران و مادران در ترویج فرهنگ صرفه‌جویی، مبارزه با فساد و کاهش مصرف دارو و پیشگیری از بیماری تاکید کرد.

ظرفیت‌های صنعتی قزوین؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

استاندار قزوین، با اذعان به تاثیرات جنگ بر صنعت و اقتصاد استان، اعلام کرد که دو هزار واحد صنعتی در استان تحت تاثیر پتروشیمی و فولاد قرار دارند.

وی گرانی‌ها را “ناگزیر” خواند و از ایده‌های اقتصادی کاربردی و اجرایی برای توسعه استان استقبال کرد. چالش‌های ناترازی آب، برق و گاز از دیگر دغدغه‌های استاندار بود؛ به طوری که در پیک مصرف، هزار مگا وات برق مورد نیاز است که شصت درصد آن به صنعت و بیست درصد به کشاورزی اختصاص می‌یابد. با این حال، وی به ظرفیت تولید ۱۶۰ مگا وات برق از طریق پنل‌های خورشیدی در استان اشاره کرد و مدیریت شرایط سخت کنونی را با وجود تمام مشکلات، قابل تقدیر دانست.

استاندار همچنین از تشکیل نشدن صف برای کالاهای اساسی خبر داد و با صنایع آب‌بر در استان مخالفت کرد.

در حوزه زیرساخت‌های اقتصادی، راه‌اندازی دهکده لجستیک و پارک لجستیک و همچنین کلنگ‌زنی منطقه ویژه اقتصادی تاکستان با تمرکز بر صادرات، از برنامه‌های آتی استان است.

نقش‌آفرینی بانوان و ظرفیت‌های محلی

فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس، محور اصلی توسعه اقتصادی را «بانوان» دانست و خواستار ایجاد اشتغال‌های زودبازده، برپایی بازارچه‌های محلی و برگزاری جشنواره‌های روستایی و عشایری شد.

وی همچنین بر لزوم راه‌اندازی پویش «فرهنگی با صرفه» برای شناسایی ایده‌های کارآفرینی و تبدیل تجربیات برتر صرفه‌جویی به کتاب آموزشی تأکید کرد.

نظارت بر گرانی و کیفیت نان

رییس دادگستری استان، حجت الاسلام مصطفی نیا، ضمن اشاره به کافی نبودن نظارت در حوزه نان و افت کیفیت آن، خواستار مشارکت بیشتر مدیران در اقتصاد مقاومتی شد.

وی همچنین مبارزه با مفاسد را بخشی از فرهنگ عمومی دانست.

مساجد؛ قرارگاه مدیریت مصرف

در این جلسه، رویکرد «محله‌محوری و مسجد‌محوری» مورد اجماع قرار گرفت. اکرم نجفی، مدیرکل اجتماعی استانداری و حجت‌الاسلام پورآرین، مدیرکل تبلیغات اسلامی، بر استفاده از ظرفیت مساجد برای تغییر الگوی مصرف تأکید کردند.

طرح‌هایی همچون «هر مسجد یک الگوی مصرف»، ایجاد «همیاران انرژی» با بهره‌گیری از دانش‌آموزان و راه‌اندازی پویش‌هایی نظیر «ده دقیقه کمتر» (استفاده کمتر از کولر) و «خاموشی ده لامپ»، از جمله راهکار‌های ارائه شده برای اجرایی شدن در محلات است.

نهضت صرفه‌جویی در دستگاه‌های اجرایی

مدیرکل صدا و سیمای استان قزوین با تأکید بر اینکه اقدامات باید ملموس و از نهاد‌های دولتی آغاز شود، خواستار راه‌اندازی «نهضت صرفه‌جویی» در دستگاه‌های اجرایی شد.

حذف مصرف پلاستیک، کاهش استفاده از کاغذ با گسترش اتوماسیون و تولید اینفوگرافیک‌های تحلیلی از مصرف برق، از جمله برنامه‌های پیشنهادی بود.

در همین راستا، مدیرکل ورزش و جوانان نیز پیشنهاد کرد دستگاه‌های اجرایی ملزم به استفاده از یک درصد سهم عمرانی خود برای نصب پنل‌های خورشیدی شوند.

فرمول برد-برد برای صنعت و کارگران

یکی از نوآورانه‌ترین طرح‌های مطرح شده، الگوی پیشنهادی برای واحد‌های صنعتی بود؛ بر اساس این طرح، با همکاری بنیاد نخبگان، اگر کارگران در منازل خود الگوی مصرف برق را کاهش دهند، برقِ صرفه‌جویی شده صرفِ تداوم فعالیتِ همان کارخانه‌ها خواهد شد تا ضمن جلوگیری از قطع برق صنعت، کارگران نیز مشوق‌های لازم را دریافت کنند.

در پایان، نظارت دقیق بر کنترل گرانی‌ها به عنوان یکی از مطالبات اصلی در این حوزه مورد تأکید اعضای شورای سیاستگذاری ائمه جمعه قرار گرفت.