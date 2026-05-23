معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید، مدرسه شجره طیبه میناب را نمادی از ایستادگی و مقاومت دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در آیین امضای تفاهم‌نامه احداث گلزار شهدای میناب، ضمن گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، شهدای خدمت و شهدای حادثه تروریستی مدرسه «شجره طیبه» میناب، این مکان را نمادی از ایستادگی و مقاومت دانست.

گلزار شهدا؛ بستری برای روایت‌گری و تبیین ارزش‌های انقلاب

یعقوب سلیمانی، با بیان اینکه تهاجم دشمنان در ۴۷ سال گذشته همواره متوجه اندیشه، تفکر و فرهنگ ایثار و مقاومت ملت ایران بوده است، اظهار داشت: اگر نظام جمهوری اسلامی در برابر تمامی فشار‌ها و تهاجمات فرهنگی دشمن ایستادگی کرده، به پشتوانه حضور مردم، رشادت‌های جامعه ایثارگری و بهره‌گیری از معنویات حضرت امام رضا (ع) بوده است.

وی با اشاره به جنایت تروریستی در مدرسه شجره طیبه میناب افزود: مظلومیت این شهدای عزیز امروز در جهان طنین‌انداز شده و حتی وجدان‌های خفته در اقصی نقاط عالم را بیدار کرده است. از این رو، طراحی و احداث این مجتمع فرهنگی با نگاهی فاخر و بین‌المللی، گامی بلند برای ثبت این جنایت در تاریخ و تبدیل آن به کانونی برای ترویج فرهنگ حماسه و ازخودگذشتگی است.

ایجاد پیوند میان راهیان نور دریایی و شهدای میناب

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر لزوم ماندگاری روایت‌های شهدای میناب تصریح کرد: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، تدابیری اتخاذ شده تا محل شهادت این دانش‌آموزان و معلمان عزیز، به یکی از مقاصد «راهیان نور» تبدیل شود. این اقدام، ضمن ایجاد یکپارچگی و هدفمندی در ترویج ارزش‌ها، پیوندی میان گلزار شهدا و روایت‌گری حماسه مقاومت برقرار خواهد کرد.

تداوم خط سرخ شهادت؛ از فهمیده تا شهدای میناب

سلیمانی با تأکید بر استمرار خط ایثار در میان نسل‌های مختلف انقلاب، گفت: روحیه فداکاری و میل به شهادت که در شهدای نوجوانی همچون شهید بهنام محمدی و شهید فهمیده متجلی بود، امروز در شهدای میناب نیز دیده می‌شود. دشمن با وجود تهاجمات گسترده فرهنگی، هرگز نتوانسته این خط سرخ را خاموش کند و شاهد آن هستیم که این حماسه‌ها همچنان الهام‌بخش نسل‌های جدید است.

«کربلا در کربلا می‌ماند اگر زینب نبود»؛ ضرورت ایجاد زیرساخت فرهنگی

وی با تأکید بر لزوم بسترسازی برای تبیین گفتمان شهادت خاطرنشان کرد: همان‌طور که روایت‌گری حضرت زینب (س) موجب ماندگاری حماسه کربلا شد، ما نیز برای باقی ماندن روایت شهدای مظلوم میناب به زیرساخت و بستری مناسب نیازمندیم. احداث این مجموعه فاخر فرهنگی، ادای دین به خون شهدایی است که فرزندان و عزیزان خود را فدای ولایت و رهبری کردند.

تقویت مراکز فرهنگی در جوار مزار شهدا

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های کلان بنیاد شهید برای فعال‌سازی ظرفیت‌های فرهنگی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۶۸ حسینیه فعال و ۲۴۸ مرکز فرهنگی در گلزار‌های شهدای سراسر کشور در حال ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هستند. تقویت و رسیدگی به این مراکز که در جوار تربت پاک شهدا (که عند ربهم یرزقون‌اند) دایر هستند، تأثیرات عمیقی در تبیین گفتمان انقلاب اسلامی خواهد داشت.

وی در پایان ضمن قدردانی از اهتمام تولیت آستان قدس رضوی و بنیاد کرامت برای اجرای این پروژه، ابراز امیدواری کرد که این اقدام با نصرت الهی و با نگاهی فرامرزی، الگویی ماندگار در ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در جهان باشد.