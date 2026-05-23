به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در جلسه نهضت مدرسه سازی استان گفت: کمبود زمین مشکل اصلی برای ساخت مدرسه در جنوب گرگان است.

جمعی از مسئولان استان به مناسبت فرا رسیدن سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر با خانواده شهید سرهنگ خلبان مهدی عالی از شهدای جنگ رمضان در روستای چالکی گرگان دیدار کردند

به مناسبت فرا رسیدن سالروز آزادسازی خرمشهر، جمعی از بسیجیان حوزه ثارالله شهردوزین با حضوری پرشور و منظم، از مقابل مصلی تا آستان مقدس امام‌زاده سید محمد را پیاده‌روی کردند.

امروز با حضور حیدرآسیابی رییس کل دادگستری استان فرزاد عسکری به عنوان دادستان جدید شهرستان آق قلا معرفی و از مهدی ضابط پور دادستان قبلی قدردانی شد.

شرکت آب منطقه‌ای گلستان در اطلاعیه‌ای با اشاره به آغاز رهاسازی آب سد بوستان از صبح امروز از عموم مردم به ویژه کشاورزان و مجاوران حاشیه گرگانرود، مسیر کانال‌ها و پایاب سد خواست به حریم سد و تاسیسات آبی نزدیک نشوند.