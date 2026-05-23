ماموران پلیس شهرستان سیاهکل بیش از ۶ تن برنج احتکار شده به ارزش ۲۱ میلیارد ریال را در انبار یک کارخانه برنجکوبی در این شهرستان کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ماموران پلیس آگاهی سیاهکل در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار برنج در انبار یک کارخانه برنجکوبی در شهرستان، پس از بررسی و تایید موضوع، با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند.

ماموران در بازرسی از انبار این کارخانه، ۶ تن و ۵۰۰ کیلوگرم برنج احتکار شده را کشف کردند.

کارشناسان ارزش برنج احتکاری کشف شده را ۲۱ میلیارد ریال برآورد کردند.

متهم ۵۳ ساله این پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.