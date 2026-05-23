به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مردم مازندران دیشب و در هشتاد و دومین شب ایستادگی، مقاومت خود را به جهانیان نشان دادند.

مردم غیور و همیشه در صحنه استان مازندران، دیشب با حضور در میادین و خیابان‌های شهر‌ها و روستا‌های استان، بار دیگر حمایت خود را نظام و رهبری اعلام کردند و خشم و انزجار خود را از دشمنان این مرز و بوم نشان دادند.

دیشب نماز استغاثه به امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف) توسط آیت الله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران و مردم مومن و انقلابی ساری در میدان امام حسین (علیه السلام) این شهر و دیگر مناطق استان اقامه شد.

تجمع کنندگان همچنین ترامپ و تهدیداتش را برای مردم و کشورمان، ناچیز خواندند و گفتند که مردم غیور کشورمان از تهدیدات دشمنان نمی‌ترسند و میدان را خالی نمی‌کنند.

تصاویری از تجمعات مردم دیارعلویان در مناطق مختلف استان مازندران: