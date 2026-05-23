پخش زنده
امروز: -
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا مدعی احتمال توافق برای پایان دادن به جنگ علیه ایران و درگیریها در خاورمیانه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از رویترز، مارکو روبیو، امروز شنبه در دهلی نو به خبرنگاران گفت: این احتمال وجود دارد که امروز، فردا یا چند روز دیگر، ما حرفی برای گفتن داشته باشیم.
روبیو در ادامه تناقضگوییهای خود، مدعی شد: ممکن است امروز خبرهایی (درباره ایران) منتشر شود. ممکن است نشود. من امیدوارم منتشر شود. هنوز مطمئن نیستم. پیشرفتهایی حاصل شده است.
وی افزود: همین الان که با شما صحبت میکنم، کارهایی در حال انجام است. این احتمال وجود دارد که شاید امروز، فردا، شاید چند روز دیگر حرفی برای گفتن داشته باشیم، اما این مسئله باید به هر نحوی حل شود.
وزیر خارجه آمریکا با تکرار مواضع متناقض واشنگتن مدعی شد: ایران هرگز نمیتواند سلاح هستهای داشته باشد. تنگه هرمز باید بدون عوارض باز باشد. آنها باید اورانیوم غنیشده خود را بدهند. ما باید به موضوع غنیسازی بپردازیم. ترجیح رئیسجمهور این است که به شیوهای دیپلماتیک با آن برخورد شود. این چیزی است که ما در حال حاضر روی آن کار میکنیم.