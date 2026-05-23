مظفر: تیم ملی فوتسال بانوان در مسیر جوانگرایی قرار دارد
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان گفت: برنامه ما حرکت به سمت جوانگرایی و پشتوانهسازی برای آینده فوتسال بانوان است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان، پس از اعلام فهرست ۲۰ نفره تیم ملی درباره شرایط اردو و سیاستهای جدید کادر فنی، اظهار داشت: در این مرحله از اردو تلاش کردیم نگاه متفاوتتری به ترکیب تیم داشته باشیم. حدود ۵۰ درصد از بازیکنان باتجربه و قدیمی در این اردو حضور ندارند و در مقابل، ۱۱ بازیکن نخستین بار به اردوی تیم ملی دعوت شدهاند. این موضوع نشان میدهد که برنامه ما حرکت به سمت جوانگرایی و پشتوانهسازی برای آینده فوتسال بانوان است.
وی گفت: بدون تردید جوانها انرژی، انگیزه و کیفیت خوبی دارند، اما برای رسیدن به موفقیت در سطح ملی نیاز است بازیکنان باتجربه نیز در کنار آنها باشند. تجربه در مسابقات بزرگ نقش بسیار مهمی دارد و میتواند به بازیکنان جوان کمک کند تا سریعتر با فضای حرفهای و فشار مسابقات بینالمللی آشنا شوند.
شهرزاد مظفر با اشاره به اهمیت ایجاد فرصت برای نسل جدید فوتسال، افزود: یکی از اهداف اصلی ما این است که بستر مناسبی برای رشد بازیکنان جوان فراهم کنیم تا بتوانند تواناییهای خود را نشان دهند. آینده تیم ملی متعلق به همین بازیکنان است و باید شرایطی ایجاد شود که در کنار کسب تجربه، اعتمادبهنفس لازم را هم به دست بیاورند.
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان درباره حضور بازیکنان لیگ دسته اول در اردوی تیم ملی، گفت: در این اردو ۳ بازیکن از لیگ دسته اول نیز دعوت شدند که این موضوع نشان میدهد تمام لیگها و بازیکنان زیر نظر کادر فنی قرار دارند. برای ما فقط نامها مهم نیست، بلکه عملکرد، انگیزه و آمادگی بازیکنان ملاک دعوت به تیم ملی است.
وی افزود: مسیر پیشرو نیازمند صبوری، حمایت و برنامهریزی است. ما تلاش میکنیم تیمی بسازیم که هم از نظر فنی کیفیت بالایی داشته باشد و هم بتواند در سالهای آینده پشتوانه قدرتمندی برای فوتسال بانوان ایران باشد.