اجرای فقط ۴۰ درصد مطالعات آبخیزداری در شهرستانهای کلات و درگز
تاکنون فقط ۴۰ درصد مطالعات آبخیزداری در دو شهرستان کلات و درگز اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در حالی که هر ساله شاهد وقوع سیلاب خسارت بار در شهرستانهای کلات و درگز هستیم و اجرای کامل طرحهای آبخیزداری در این دو شهرستان میتواند باعث جلوگیری از خسارات سیل شود، به گفته معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان اداره کل منابعطبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی، تاکنون فقط ۴۰ درصد مطالعات آبخیزداری در دو شهرستان کلات و درگز اجرایی شده است.
محمود پوراکبر در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خراسان رضوی درباره اجرای طرح های آبخیزداری در این دو شهرستان برای کنترل سیلاب و جلوگیری از خسارات، افزود: اجرای سازههای آبخیزداری درحوضههای آبخیز شهرستان کلات و درگز نتایج مثبتی در مدیریت و حفاظت آب و خاک به دنبال داشته و این اقدامات باعث کنترل سیل و رسوب و هدایت رواناب، کاهش فرسایش خاک، تغذیه سفرههای آب زیرزمینی و تقویت و پایدار سازی منابع آبی شده است.
وی ادامه داد: در دو شهرستان کلات و درگز حدود ۲۰۰ هزار هکتار مطالعات آبخیزداری انجام شده که در حدود ۴۰ درصد این مساحت فعالیتهای آبخیزداری اجرایی شده است.
معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان اداره کل منابعطبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: با تخصیص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار در سال جاری برای شهرستان کلات و حدود ۷ میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان درگز، طرح های ساخت بندخاکی، سازههای گابیونی و سنگی ملاتی در حوزههای پالکانلو و باجین درگز و حوزه شهری کلات، در دست اجراست.
وی افزود: عملیات آبخیزداری اجراشده درحوزه شهری کلات درسنوات گذشته موجب کاهش خسارات سیل در شهر کلات شده است، درحوزه امیرآباد تقی آباد شهرستان کلات هم مطالعات آن در دست اقدام است که درصورت تامین اعتبار، سال آینده اجرایی میشود.
پوراکبر ادامه داد: در شهرستان درگز هم سازههای متعدد آبخیزداری با اثربخشی مطلوب اجراشده است.
تخصیص فقط یک سوم اعتبارات آبخیزداری خراسان رضوی
معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان اداره کل منابعطبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی با اشاره به این که تخصیص اعتبارات سال ۱۴۰۴ آبخیزداری استان بسیار ناچیز بوده است، ابراز امیدواری کرد با پیگیریهای بعمل آمده در سال ۱۴۰۵، اعتبارات خوبی به استان تخصیص داده شود.
پوراکبر افزود: مجموع اعتبارات آبخیزداری خراسان رضوی در سال ۱۴۰۴، ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است که تاکنون فقط ۱۳۰ میلیارد آن، معادل یک سوم، تخصیص یافته است.