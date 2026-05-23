چهل و چهار سال از روزی میگذرد که دشمنان بعثی روی دیوارهای خشتی خرمشهر نوشتند امده ایم که بمانیم اما جوانانی از سراسر ایران با خون خود آزادی آن را امضا کردند. خرمشهر آزاد شد اما قصه ایستادگی همچنان ادامه دارد.