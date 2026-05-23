به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان گفت: لوبیا، ذرت علوفه ای، سیب زمینی و چغندرقند عمده ترین محصولاتی است که زیر بهاره کشت می شود.

حمید رضا قلی پور با توجه به منابع آبی استان و در راستای الگوی کشت، به کشاورزان توصیه می شود، کشت محصولات کم آب بر از جمله ذرت و سُرگم علوفه ای و دانه های روغنی کُنجد و آفتابگردان در کشت خود قرار دهند چرا که این نوع کشت موجب حاصلخیزی خاک و ایجاد تناوب در کشت می شود.

او با توجه به ابلاغ الگوی کشت به شهرستان ها، از کشاورزان خواست با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی و رعایت نکات فنی و مراجعه به مدیریت و مراکز ترویج جهادکشاورزی نسبت به دریافت الگوی کشت خود اقدام کنند.

مدیر زراعت جهادکشاورزی استان گفت: کشاورزان در صورت رعایت الگوی کشت از حمایت های جهاد کشاورزی چون تامین کود، بذر و نهاده ها و تسهیلات سرمایه در گردش بهره مند خواهند شد.

رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان اراک هم استفاده از ارقام اصلاح شده، رعایت تاریخ کشت، استفاده از روش خاکورزی حفاظتی به منظور حفظ منابع آب و خاک و روشهای نوین آبیاری بویژه آبیاری تیپ را به کشاورزان توصیه کرد تا شاهد افزایش بهره وری در تولید باشیم.

مهمانه اسدی راد گفت: کشاورزان می توانند با مراجعه به مدیریت جهادکشاورزی و مراکز مربوطه نسبت به دریافت سهمیه خود براساس الگوی کشت اقدام کنند.

اکشت بهاره از اواسط اردیبهشت ماه دراستان آغاز و تا اوایل تیرماه ادامه دارد.

پیش بینی می شود امسال بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن تن محصولات کشاورزی در کشت بهاره استان تولید شود.