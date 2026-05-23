۱۳۱ هزار واحد تخریبی و تعمیری در ۴۰۷ شهر و روستا به جز واحدهای نظامی در حال بازسازی و تعمیر است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امروز در دیدار با استاندار خراسان رضوی گفت: برخلاف روال بازسازی‌های سوانح که بخشی از کمک‌ها به‌صورت تسهیلات بود، در این بازسازی‌ها، کمک‌ها به‌صورت کاملاً بلاعوض پرداخت می‌شود؛ همچنین برای خودروهای آسیب‌دیده، بیمه اقدام خواهد کرد. ️

منوچهر خواجه‌دلوئی افزود: خدمات طراحی، نظارت فنی و صدور پروانه به‌صورت رایگان توسط بنیاد مسکن انجام می‌شود و مالک، خود وارد مرحله ساخت می‌شود ضمن این که آواربرداری نیز بر عهده ما است و گروه‌های جهادی به صاحب‌خانه‌ها در فرایند ساخت متصل می‌شوند در حوزه تعمیرات جزئی، از ۴۶ هزار مورد شناسایی شده، ۴۰ هزار مورد تاکنون تکمیل شده است. در شهر تهران نیز ۱۳ هزار و ۵۰۰ واحد تخریبی و تعمیری شناسایی شده که مسئولیت آن با شهرداری است.

وی با بیان این که ۵۵ درصد خسارت‌ها مربوط به ۶ استان غربی کشور از جمله خوزستان، لرستان، کرمانشاه و همدان است ادامه داد: تنها در کرمانشاه ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد تخریبی داریم و ارزیابی‌ های مربوط به واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و همچنین خسارت‌های معیشتی از جمله لوازم خانگی به صورت کامل انجام شده و صورت‌ جلسه آن‌ها با امضای مالکان نهایی شده است. در مورد واحدهای صنعتی نیز وزارت صنعت با ارائه تسهیلات به صاحبان صنایع، در حال پیگیری امور است.

️خواجه‌دلوئی گفت: برنامه سنگینی برای ساخت مسکن محرومان تعریف شده که برای هر واحد، ۵۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه ۲۰ ساله در نظر گرفته شده است. در مجموع، اعتباری بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برای این بخش برنامه‌ریزی شده و از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی کارخانه ها و خیران نیز برای شتاب‌بخشی به این روند بهره خواهیم برد.

استاندار خراسان رضوی نیز در این دیدار در رابطه با بازسازی واحدهای تخریب شده جنگ تحمیلی سوم توسط بنیاد مسکن گفت: انجام بازسازی‌ ها کاری دشوار و در عین حال پرحجمی است با این وجود، مشاهده سرعت عمل در بازسازی‌ ها با وجود فشارهای اقتصادی که سال‌ها بر کشور تحمیل شده، بسیار امیدوارکننده است و این موضوع باعث می‌شود مردم نیز در مواجهه با مسئولان، حضور و حمایت نظام و دولت را در کنار خود به وضوح حس کنند. ️

غلامحسین مظفری افزود: علائم و شواهد نشان می‌دهد که دوران این فشارها رو به پایان است و امیدواریم از شرایطی که در مدت طولانی به کشور تحمیل شده، عبور کنیم و وضعیت بهبود یابد. با توجه به اینکه مسئولیت بازسازی‌ ها در استان بر عهده ما است، باید با هم‌ افزایی و تداوم تلاش‌ها، آرامش و امنیت روانی مردم را تأمین کنیم و امیدواریم با توان و مدیریت بنیاد مسکن، کارنامه موفقی در این زمینه ثبت شود. ️