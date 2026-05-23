اعلام برنامههای حرم رضوی در سالروز شهادت باقرالعلوم(ع)
جزئیات برنامههای حرم مطهر رضوی در سالروز شهادت امام محمد باقر(ع) تشریح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، حجتالاسلام مسلم هوشنگی، رئیس اداره اطلاعرسانی و رسانه حرم مطهر رضوی اظهار کرد: هم زمان با فرارسیدن سالروز شهادت باقرالعلوم (ع)، حضرت امام باقر (ع) ویژهبرنامههای عزاداری و سوگواری با محوریت رواق بزرگ امام خمینی (ره) در حرم مطهر رضوی، برگزار میشود.
وی افزود: این ویژهبرنامهها با عنوان «یادگار کربلا»، از ساعت ۱۹:۴۵ شامگاه امروز _شنبه دوم خرداد_ با قرائت زیارت امینالله با نوای سعید قانع آغاز میشود.
رئیس اداره اطلاعرسانی و رسانه حرم مطهر رضوی ادامه داد: شعرخوانی، سخنرانی حجتالاسلام سید ابوالفضل طباطبایی و مرثیهسرایی و نوحهسرایی سید محمود علوی و حسین کاتب از دیگر برنامههای شب شهادت امام باقر (ع) در حرم مطهر رضوی است.
هوشنگی اظهار کرد: ویژهبرنامه صبح شهادت امام باقر (ع) نیز فردا یکشنبه سوم خرداد از ساعت ۹:۲۵ صبح با قرائت قرآن و دکلمه خوانی آغاز میشود.
وی افزود: در این ویژهبرنامه حاضران میهمان سخنرانی آیتالله علمالهدی نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی میشوند. مرثیهسرایی و عزاداری با نوای مهدی نیکبخت و علی ملائکه از دیگر برنامههای روز شهادت امام باقر (ع) در حرم مطهر رضوی است.
رئیس اداره اطلاعرسانی و رسانه حرم مطهر رضوی در ادامه به برگزاری مراسم ظهر شهادت امام باقر (ع) اشاره و بیان کرد: این ویژهبرنامه بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و در ساعت ۱۲:۱۰ آغاز میشود و در آن زائران حرم مطهر رضوی همنوا با حسین علیمددی زیارت ائمه بقیع را، قرائت میکنند.
هوشنگی افزود: در این مراسم حاضران میهمان مرثیهسرایی و ذکر مصیبت با نوای کاظم غلامشاهی میشوند.
وی ادامه داد: مراسم شام شهادت امام باقر (ع) نیز از ساعت ۱۹:۴۰ فردا یکشنبه سوم خرداد با قرائت زیارت امینالله توسط سعید قانع آغاز میشود و پس از شعرخوانی آئینی، حجت الاسلام اسماعیل مقری سخنرانی میکند و در ادامه ابراهیم احمدی و محمد صالحی پور در رثای امام باقر (ع) مرثیه سرایی میکنند.