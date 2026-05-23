وزیر آموزشوپرورش با رونمایی از سامانه یکپارچه نوین آموزشی «بینا»، بر ممنوعیت دریافت وجه در ثبتنام مدارس هیئتامنایی، ممنوعیت (مصاحبه) و آزمون در برخی پایهها، واگذاری تصمیمگیری درباره آزمونها به استانها و لزوم ثبتنام همه دانشآموزان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در پنجمین جلسه مشترک شورای معاونان و مدیران کل استانها در سال جدید، با قدردانی ویژه از مجموعه اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارتخانه و روابط عمومیهای استانی، عملکرد این بخش را در حوزه اطلاعرسانی و اقدامات رسانهای مثبت ارزیابی کرد.
وی با اشاره به دیدار اخیر خود با کارشناسان مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی، ابراز امیدواری کرد که روند اطلاعرسانی در آموزشوپرورش با قدرت و کیفیت بیشتری دنبال شود و گفت: مجموعههای روابط عمومی سازمانهای زیر مجموعه آموزش و پرورش باید در حوزه رضایتمندی، اقناعسازی مخاطبان و جریانسازی رسانهای، تلاش مضاعفی داشته باشند.
وزیر آموزشوپرورش در ادامه با اشاره به سالروز آزادسازی خرمشهر، این مناسبت را یکی از نقاط عطف جمهوری اسلامی دانست و با یادآوری نقش امام خمینی (ره) و رزمندگان دفاع مقدس در این پیروزی تاریخی، گفت: امیدواریم بهزودی جشن پیروزی جبهه حق علیه باطل نیز برگزار شود.
تصمیمگیری آزمونها برعهده استانها
کاظمی در ادامه با اشاره به نحوه برگزاری آزمونها و ارزشیابی پایان سال تحصیلی، اظهار کرد: تصمیمگیری در این زمینه با توجه به شرایط هر استان، به شورای تأمین استانها واگذار شده است.
وی تأکید کرد: اولویت وزارت آموزشوپرورش، برگزاری حضوری امتحانات است، اما در شرایط خاص، استانها میتوانند با مصوبه شورای تأمین درباره شیوه برگزاری آزمونها تصمیمگیری کنند.
کاظمی افزود: در صورتی که تصمیم جدیدی در استانی اتخاذ شود، باید جلسه مجدد برگزار و مصوبه بهصورت مکتوب ابلاغ شود.
وی همچنین بر ضرورت برگزاری کلاسهای جبرانی تأکید کرد تا در روزهای باقیمانده، خلأ آموزشی ایجاد نشود.
وزیر آموزشوپرورش گفت: مدیران کل، معاونان آموزشی و ستاد برگزاری آزمونها باید بر نحوه ارزشیابی حضوری و غیرحضوری نظارت کامل داشته باشند و فرآیند ارزیابی در فضای مجازی نیز باید بهصورت دقیق سنجیده شود.
وی افزود: مدیران مدارس شخصاً مسئول نظارت بر این فرآیند هستند و باید شبکه نظارتی مناسبی در این زمینه ایجاد شود.
کاظمی خاطر نشان کرد:در صورت فراهم شدن بستر مطمئن برای برگزاری آزمونهای آنلاین در شبکه شاد، این امکان پس از بررسیهای لازم در اختیار استانها قرار خواهد گرفت.
رونمایی از سامانه «بینا»
در ادامه این جلسه، از سامانه یکپارچه نوین آموزشی «بینا» رونمایی شد؛ سامانهای که چندین سامانه آموزشی را در یک بستر تجمیع و به یکدیگر متصل میکند.
گفتنی است در این مراسم از بخش پیشثبتنام دانشآموزان رونمایی و اعلام شد خدماتی نظیر کلاسبندی دانشآموزان، مدیریت دروس کارآموزی، پیشثبتنام، صدور مدارک تحصیلی، ثبتنام مدارس بینالملل، تصحیح الکترونیکی و سایر خدمات آموزشی در این سامانه پیشبینی شده است.
کاظمی این پروژه را اقدامی بزرگ در حوزه توسعه خدمات الکترونیکی آموزشوپرورش توصیف کرد و گفت: طبیعی است چنین پروژه گستردهای در ابتدای مسیر با برخی چالشها و ایرادات همراه باشد، اما باید تلاش شود مشکلات آن به حداقل برسد.
وی تأکید کرد: سامانه «بینا» باید در صفحه نخست شبکه شاد بارگذاری شود و معاونان آموزشی و رییس مرکز فناوری درباره نحوه فعالیت این سامانه و رفع نگرانی خانوادهها توضیحات لازم را ارائه دهند.
وزیر آموزشوپرورش همچنین خواستار تولید کلیپهای آموزشی برای خانوادهها و کاربران سامانه شد و گفت:دورههای آموزشی لازم باید از سطح ستاد تا مدارس برای همه کاربران طراحی و اجرا شود تا آگاهی کامل نسبت به نحوه استفاده از سامانه ایجاد شود.
ممنوعیت دریافت وجه، آزمون و مصاحبه در مدارس
کاظمی در ادامه با اشاره به سیاست ساماندهی و کاهش تنوع مدارس، گفت: نخستین گام در این مسیر، ساماندهی مدارس هیئتامنایی است.
وی تأکید کرد: دریافت هرگونه وجه هنگام ثبتنام در مدارس هیئتامنایی ممنوع است و این مدارس حق برگزاری آزمون ورود به مدرسه یا مصاحبه را ندارند.
وزیر آموزشوپرورش افزود: مدارس تنها در صورتی مجاز به دریافت هزینه هستند که کلاسهای فوقبرنامه اختیاری خارج از ساعات آموزشی برگزار کنند و در غیر این صورت، اخذ هرگونه وجه از خانوادهها تخلف محسوب میشود.
وی همچنین هشدار داد: مدارس غیردولتی نیز حق دریافت شهریه غیرآموزشی هنگام ثبتنام را ندارند و هیچ تخلفی در این زمینه پذیرفته نیست.
کاظمی تأکید کرد: نباید در فرآیند ثبتنام مدارس، چالشی برای خانوادهها ایجاد شود و همه بخشها باید در کنار مردم باشند.
وزیر آموزشوپرورش تصریح کرد:مدیران کل استانها باید بهصورت هفتگی «اتاق وضعیت» برای بررسی مسائل مربوط به کتب درسی، نیروی انسانی، ثبتنام و جذب نیرو تشکیل دهند تا روند امور بدون مشکل دنبال شود.
هیچ دانشآموزی نباید از ثبتنام محروم شود
وزیر آموزشوپرورش اظهار کرد: تمام ثبتنامهای دانشآموزان باید انجام شود و هیچ دانشآموزی نباید از ثبتنام محروم بماند.
وی در ادامه افزود: هر دانشآموزی که در سن آموزش قرار دارد باید وارد مدرسه شود و این سیاست قطعی نظام آموزشوپرورش و جمهوری اسلامی است.
کاظمی همچنین اعلام کرد:مصاحبه در پیشدبستانی و پایه اول ابتدایی در مدارس دولتی و غیردولتی ممنوع است و با این تخلف برخورد خواهد شد.
وی افزود: مدارس نمونه دولتی دوره اول متوسطه نیز باید صرفاً براساس محدوده جغرافیایی ثبتنام کنند و تا زمان اصلاح آییننامهها، دریافت هرگونه وجه در این مدارس ممنوع خواهد بود.
تأکید بر نقش معینهای استانی
وزیر آموزشوپرورش در بخش پایانی سخنانش، معینهای استانی را مهمترین حلقه اتصال ستاد و استانها توصیف کرد و گفت: این مجموعهها وظیفه حمایت از استانها، هدایت و پیگیری سیاستهای وزارتخانه، نظارت بر روند اجرای برنامهها و ارتقای شاخصهای آموزشی را برعهده دارند و باید نقش مؤثری در حل مشکلات و بهبود عملکرد آموزشی استانها ایفا کنند.
وی گفت: ضریب ارزشیابی عملکرد معینها از سال آینده افزایش خواهد یافت.