وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی به دبیرکل حزب الله لبنان بر گنجاندهشدن ضرورت شمول آتشبس لبنان در آخرین پیشنهاد ایران برای پایان جنگ به میانجی پاکستانی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پیامی به شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان ارسال کرد.
در این پیام به نکات زیر تأکید شده است:
جمهوری اسلامی ایران تا آخرین لحظه از حمایت از جنبشهای حقطلب و آزادیخواه، در رأس آنها حزباللهِ مقاوم و پیروز، هرگز دست نخواهد کشید. این عهد ما با امام شهیدمان، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (رضواناللهعلیه) است.
از نخستین لحظاتی که برخی کشورهای منطقه با هدف کاهش تنش میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در نقش میانجی وارد عمل شدند، ایران بر پیوند خوردن هرگونه توافق با برقراری آتشبس در لبنان تأکید کرد.
این موضوع مهم تا امروز همچنان اصلی تردیدناپذیر است و از مطالبات بحق دولت جمهوری اسلامی و ملت قهرمان ما به شمار میرود و همچنان نیز باقی خواهد ماند.
در آخرین پیشنهادی که جمهوری اسلامی ایران از طریق میانجی پاکستانی با هدف پایان دادن دائمی و پایدار به جنگ ارائه کرد، بر ضرورت شمول لبنان در آتشبس تأکید شد.