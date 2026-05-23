به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از المسیره، سید عبدالملک بدرالدین، رهبر یمن گفت: وقتی ملت‌های ما برای نیاز‌های ضروری خود مانند غذا به دشمنانشان وابسته می‌شوند، به اهرم فشاری در دست دشمنان تبدیل می‌شوند. دشمنان از فشار‌های اقتصادی و تحریم به عنوان سلاحی اصلی برای هدف قرار دادن امت اسلامی و دیگران استفاده می‌کنند.

بدرالدین، افزود: یهودیان صهیونیست، آمریکا و اسرائیل، اهمیت سلاح تحریم را درک می‌کنند و آن را بیشتر در میدان رویارویی و نبرد علیه امت ما به کار می‌گیرند. دشمنان از فشار‌های اقتصادی و تحریم علیه ایران، عراق، لیبی، سوریه، یمن، کوبا و بسیاری از کشور‌های جهان استفاده کرده و می‌کنند. دشمنان از سلاح تحریم علیه امت اسلامی بهره می‌برند، در حالی که ما از آن در برابر آنها استفاده نمی‌کنیم، با اینکه سلاحی مؤثر است.

رهبر یمن تاکید کرد: بسیار عجیب است که دولت‌های احمق و ستمگر در جهان اسلام، تحریم اقتصادی را به نفع آمریکا رعایت می‌کنند. بیشتر نظام‌های عربی، به نفع آمریکا و علیه کشور‌های اسلامی، به شدت به تحریم‌ها پایبندند. اگر نظام‌های عربی و اسلامی به همان اندازه که به تصمیمات آمریکایی پایبند هستند، به قرآن پایبند می‌بودند، وضعیت امت واقعاً بسیار متفاوت از آن چیزی بود که هست.

بدرالدین خاطرنشان کرد: سیاست واردات به عنوان سیاست اقتصادی به بهای ضربه زدن به تولید داخلی، کوتاهی و سهل‌انگاری است. بسیار عجیب است که بازرگانان همه چیز را وارد می‌کنند، حتی سبزی با دلار وارد می‌شود. وقتی روحیه کار و تولید در جامعه از بین برود، آن وضعیت خطرناکی است که بیکاری، هرج‌ومرج و از دست دادن مهارت عملی را به دنبال دارد. نهضت اقتصادی، نهضتی است که در آن مردم در چارچوب حرکتی عملی و تولیدی حرکت می‌کنند.

رهبر یمن گفت: ثروت‌های ملی و حاکمیتی مانند نفت و گاز در کنترل دشمنان است و آنها ملت ما را از آن محروم می‌کنند. محاصره اقتصادی بر کشور ما بسیار شدید است و بیشتر از هر کشور عربی یا اسلامی دیگر است. اقلام ممنوعه برای واردات در کشور ما، آنهایی هستند که جنبه مثبت داشته و ملت ما از آنها بهره می‌برد، در حالی که اجازه واردات چیز‌هایی که بی‌ارزش هستند و به دشمنان خدمت می‌کنند، داده می‌شود.

بدرالدین، افزود: طرف سعودی از چیز‌های بی‌ارزشی که می‌توانند در داخل کشورمان تولید شود، پول‌های هنگفتی به دست می‌آورد. پول‌های زیادی به عربستان سعودی می‌رود و او به درآمد‌های عظیم نفتی در شبه جزیره عربستان نیز قانع نیست. راه‌حل وضعیت اقتصادی، اول بازگشت به سوی خدا و انجام مسئولیت‌های مربوط به حوزه اقتصادی بر اساس حرکتی درست و جدی است.

رهبر یمن تاکید کرد: اگر بخشی از پول‌هایی که به خارج می‌رود به سمت تولید داخلی هدایت شود، قطعاً وضعیت کاملاً تغییر خواهد کرد و این به نفع خود بازرگانان نیز خواهد بود. بخشی از راه‌حل‌های اساسی برای وضعیت معیشتی و اقتصادی، روی آوردن به سمت خودکفایی است.

بدرالدین خاطرنشان کرد: تحریم کالا‌های دشمنان، به رونق اقتصادی کشورمان کمک می‌کند و به حرکت نیروی کار، مواد خام و منابع اقتصادی در کشور سود می‌رساند. بیشترین پول‌های عربی و بیشترین ثروت‌ها در جهان اسلام به نفع دشمنان صرف می‌شود. وقتی ترامپ کافر، عربستان سعودی را «گاو شیرده» نامید، یعنی نگاهی که دشمنان به این امت دارند، همین است. دشمنان این امت می‌خواهند این کشور‌ها گاو‌های شیردهی باشند تا پستانشان خشک شود، سپس آنها را نابود می‌کنند.

رهبر یمن همچنین گفت: تحریم مسئولیتی بزرگ بر عهده تمام امت است، زیرا وسیله‌ای است که در دسترس همه مردم قرار دارد. بر برادران در عرصه رسانه، شبکه‌ها و وسایل ارتباط جمعی مجاهد، آگاه و رشد یافته است که بر سطح تأثیرگذاری تحریم تمرکز کنند. سلاح تحریم مسئولیتی است که با اجرای عملی آن و با خرید کالا‌های جایگزین دیگر، ضرری به بار نمی‌آورد. کشور‌های حوزه خلیج فارس بیشترین مصرف‌کننده کالا‌های شرکت‌های فرامرزی صهیونیستی هستند و در آنها حتی برای کالا‌هایی که مستقیماً توسط دشمن صهیونیستی اسرائیل تولید می‌شود، تبلیغ می‌گردد.

بدرالدین، افزود: ما نباید چیزی بگوییم که به دشمنان خدمت کند و به نفع آنها باشد، بلکه باید چیزی بگوییم که به نفع امت ما و آرمان‌های عادلانه آن باشد و باید کلمه حق را در برابر ستمگران مستکبر بر زبان آوریم. جنبه رسانه‌ای نیازمند آگاهی، رشد و درک تعهد ایمانی، اخلاقی و دینی است و هر چیزی در آن مباح نیست.

رهبر یمن تاکید کرد: آزادی رسانه به معنای آزادی دروغ و تهمت نیست و به معنای آزادی تحریف و جعل حقایق و خدمت به باطل نیست. آزادی رسانه به معنای تمرکز بر گمراهی نیست و همچنین به معنای مباح بودن هتک حرمت دیگران به ناحق و توهین به مردم به ناحق نیست. آزادی رسانه به معنای افترا و تحریک برای خدمت به باطل و کار برای خدمت به دشمنان نیست. شعار «آزادی بیان» شعار فریبنده‌ای است که غرب آن را در جایگاه صحیح خود مطرح نکرده است. غرب آزادی رسانه و آزادی بیان را در هنگام انتقاد از جنایات یهودیان نمی‌پذیرد و این چیزی است که آنها اجازه نمی‌دهند. آزادی بیان و آزادی رسانه در غرب زمانی به پایان می‌رسد که مسئله انتقاد از جنایات یهودیان و ابراز همبستگی با مردم فلسطین و ملت‌های امت ما باشد.

بدرالدین، خاطرنشان کرد: عرصه رسانه، میدانی از بزرگترین میدان‌ها از نظر خطر و اهمیت در کشمکش بین ما به عنوان مسلمانان و یهودیان است. یهودیان تمرکز بسیار زیادی بر عرصه رسانه دارند و ابزار‌های رسانه‌ای زیادی در اختیار دارند. برخی از رسانه‌ها به نام دولت‌ها یا نهاد‌های عربی هستند، اما در واقع بدون شک به عنوان نهاد‌های رسانه‌ای برای خدمت به یهودیان کار می‌کنند. تفاوت بین رسانه‌هایی که به نام دولت‌های عربی هستند و رسانه‌های مستقیم یهودی، فقط زبان است. رسانه‌هایی خود را به عنوان رسانه امت اسلامی معرفی می‌کنند، در حالی که بوق‌های صهیونیسم هستند. همان اصطلاحات نتانیاهوی جنایتکار، رسانه‌های عربی تکرار می‌شود.

رهبر یمن همچنین گفت: برخی از رسانه‌های عربستان سعودی و کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس، ظاهراً متعلق به آن کشور‌ها محسوب می‌شوند، اما از همان اصطلاحات نتانیاهو و قبل از او شارون استفاده می‌کنند. این رسانه‌ها در حال گمراه کردن امت و منحرف کردن جهت‌گیری به سمتی هستند که به نفع یهودیان، اسرائیل و آمریکا باشد.