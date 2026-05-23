مراسم رونمایی کتاب «مجموعه قوانین و مقررات بانک و بانکداری» با حضور نویسندگان کتاب و بازرسان حوزه بانک و بیمه امروز شنبه دوم خرداد در مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری سازمان بازرسی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جعفر حسینی بازرس کل حوزه بانک و بیمه سازمان بازرسی با اشاره به مشخصه‌های کتاب «مجموعه قوانین و مقررات بانک و بانکداری»، گفت: این کتاب دارای فهرست ۴۰ صفحه‌ای است که جستجوی موضوعات را آسان می‌کند. همچنین پیشتر، انتشار آرای وحدت رویه در یک جا گردآوری نشده بود، اما در این مجموعه تا آخرین آرای وحدت رویه در حوزه بانکی در یکجا متمرکز شده است.

حسینی افزود: مقررات و قوانین مرجع که بیشترین استناد اجرا را دارند در این کتاب جمع آوری شده‌اند و این مساله سهولت در جستجوی مقررات را فراهم می‌کند. در همین راستا امیدوارم شبکه بانکی از این کتاب بهره مندی لازم را ببرد.

بازرس کل حوزه بانک و بیمه سازمان بازرسی مهمترین هدف سازمان بازرسی را نظارت بر اجرای صحیح قانون دانست و گفت: چنانچه چارچوب قوانین و مقررات در اختیار همکاران ما قرار بگیرد، بهترین مرجع برای نظارت و بازرسی محسوب می‌گردد. ابزار‌های مورد نیاز همکاران ما بخشنامه‌ها و مقررات متناظر قوانین و ابلاغیه‌ها هستند لذا جمع آوری و یکجانویسی آنها توسط یکی از همکارانی که اقتضائات بانکی را درک کرده است، کارایی و اثربخشی بهتری به همراه خواهد داشت.

در ادامه این مراسم حجت الاسلام کیخای فرزانه رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با مفاسد سازمان بازرسی گفت: ما در مجموعه نظام قانونگذاری کشور حدود ۱۲ هزار و ۵۳۰ عنوان قانون داریم. در سال ۱۳۸۹ قانون تدوین و تنقیح قوانین نوشته شد و در سال ۱۳۹۸ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در مجلس به تصویب رسید که در بند ۱۰ آن، تدوین قوانین جامع و تنقیح قوانین جزو تکالیف قوای سه گانه درنظر گرفته شد، اما تا به امروز طرح تنقیح همه قوانین کشور به انجام نرسیده است.

کیخای فرزانه با اشاره به اینکه موضوع مجموعه قوانین و مقررات موضوع محور برای حوزه‌های نظارت و بازرسی بر حسب تدبیر رییس سازمان به عهده این مرکز گذاشته شده است، افزود: در همین راستا مجموعه سه جلدی تنقیح قوانین و مقررات سلامت اداری در مدت دو سال و نیم با همکاری حدود ۱۰ نفر از اساتید و پژوهشگران تخصصی تدوین شد و در نمایشگاه کتاب امسال به حضور فرهیختگان ارایه شده است. اکنون هم مجموعه‌ای از قوانین و مقررات مربوط به دستگاه‌های نظارتی و سازمان بازرسی در حال تدوین است و امید داریم در سال آینده ارایه گردد.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری سازمان بازرسی، تدوین و انتشار کتاب «مجموعه قوانین و مقررات بانک و بانکداری» را با چندین بار رفت و برگشت بین داوران و مشاوران جهت اتقان کار عنوان کرد و گفت: این مساله نشان دهنده آن است که اثر بیهوده و تکراری تالیف نشده است.