پخش زنده
امروز: -
مهمترین اخبار کوتاه از نقاط مختلف کردستان در این بسته خبری گرد آوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، امام جمعه سریش آباد و جمعی از مسئولان این شهر با حضور در منزل جانباز سرافراز هادی حاجیان، از ایثار و مجاهدت وی در راه دفاع از امنیت کشور قدردانی کردند.
هادی حاجیان از پرسنل سپاه پاسداران دیوانده در تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه عمومی دیواندره در ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ به درجه جانبازی رسید
کلنگ احداث مدرسه ۱۲ کلاسه مهر ایران ۲ در سقز بر زمین زده شد.
این واحد آموزشی به همت خیر نیک اندیش عباس جعفر زاده که پیشتر مدرسهای ۱۰ کلاسه را بنا کرده است در مساحت ۱۲۰۰ متر مربع احداث میشود.
شیخیزاده، نماینده مردم شهرستانهای قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در بازدید از طرح ۳۷۲ واحدی نهضت ملی مسکن قروه گفت: ضروری است این پروژه با همکاری تمامی دستگاههای خدماترسان در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام برسد.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان از کشف و انهدام سه کوره زغالگیری و معدوم کردن ۵۰۰ کیلوگرم زغال قاچاق در جنگلهای این شهرستان خبر داد.
مرادی گفت:این سه دهنه کوره زغال گیری در جنگلهای محدوده روستاهای آسنوه و مرانه با حضور به موقع نیروهای هنگ مرزی کشف و سه متخلف نیز در این رابطه دستگیر شدند.
وی افزود: طی این عملیات سه دستگاه موتور سیکلت و ۲ دستگاه اره موتوری نیز از متخلفین ضبط و ۵۰۰ کیلوگرم زغال کشف شده از چوبآلات جنگلی نیز در محل معدوم شد.