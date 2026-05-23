مدیرکل توانبخشی و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور گفت: دسترسی به مترجم زبان اشاره، از حقوق اساسی جامعه ناشنوایان به شمار می‌رود و بازنگری در دستورالعمل تربیت و اعزام مترجمان، می‌تواند گامی مؤثر در مسیر تحقق این حق و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ نشست تخصصی آسیب‌شناسی و بازنگری دستورالعمل «تربیت و اعزام مترجم زبان اشاره ایرانی» با حضور مدیرکل دفتر توانبخشی آموزشی، حرفه‌ای و توانپزشکی، کارشناسان ستادی و اعضای هیئت‌مدیره شبکه ملی تشکل‌های مردم‌نهاد ناشنوایان برگزار شد.

زهرا نوع‌پرست، مدیرکل توانبخشی آموزشی، حرفه‌ای و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور، با اعلام این خبر گفت: این نشست با هدف چابک‌سازی فرآیند‌های اجرایی، تقویت نقش نظارتی و تسهیل ارتباط و دسترسی جامعه ناشنوا با نهاد‌های اجتماعی، قضایی و درمانی تشکیل شد.

وی افزود: با توجه به چالش‌های موجود در بستر‌های سنتی، تغییر رویکرد سازمان به سمت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استانداردسازی علمی خدمات در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

نوع‌پرست گفت: یکی از محور‌های اصلی این نشست، تدوین «بسته معیار زبان اشاره ایرانی» با مشارکت اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های برتر کشور و متخصصان حوزه زبان‌شناسی و توانبخشی بود تا آموزش مترجمان بر پایه اصول علمی و مفاهیم مشترک انجام شود.

مدیرکل توانبخشی آموزشی، حرفه‌ای و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور گفت: برای اعمال نظارت دقیق‌تر و جلوگیری از تداخل وظایف، مقرر شد شبکه ملی تشکل‌های مردم‌نهاد ناشنوایان بانک اطلاعاتی متمرکز، شفاف و به‌روزرسانی‌شده‌ای از مدرسان و مترجمان واجد شرایط در استان‌های مختلف کشور تهیه و در اختیار ستاد مرکزی سازمان بهزیستی قرار دهد.

وی افزود: این اقدام به پایش سیستماتیک عملکرد مترجمان، تضمین کیفیت خدمات و تسهیل دسترسی به مترجم، به‌ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار، کمک خواهد کرد.

نوع‌پرست همچنین با تأکید بر ضرورت رعایت اصول پدافند غیرعامل گفت: برای جلوگیری از وقفه در فرآیند‌های ارتباطی جامعه ناشنوایان در شرایط مختلف، ساختار آموزش مدرسین بازتعریف شد.

به گفته وی، بر اساس مصوبات این نشست، دوره‌های تربیت مدرس زبان اشاره با هدف مدیریت بهتر منابع و کاهش هزینه‌ها، از طریق بستر‌های مجازی امن و با همکاری شبکه برگزار خواهد شد.

در پایان این نشست نیز مقرر شد شبکه ملی ناشنوایان ظرف روز‌های آینده گزارشی جامع از چالش‌های میدانی و پیشنهاد‌های اصلاحی خود را به دفتر توانبخشی آموزشی، حرفه‌ای و توانپزشکی ارسال کند تا پیش‌نویس نهایی شیوه‌نامه اجرایی سال جدید تدوین و ابلاغ شود.