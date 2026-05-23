پخش زنده
امروز: -
همه امتحانات پایانی نوبت دوم دانش آموزان کرمان در دورههای متوسطه اول، دوم نظری و هنرستانها و در دوره ابتدایی کیفی-توصیفی و غیر حضوری برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛مدیر کل آموزش وپرورش استان کرمان در این باره گفت: با وجودآمادگی کامل زیرساختی و برنامه ریزی دقیق در مدارس، با بررسی دقیق آخرین وضع ارزشیابی نوبت دوم در دیگراستانها و هماهنگی و وحدت رویه در نوع ارزشیابی با استانهای دارای شرایط مشابه و حفظ آرامش روانی دانش آموزان و خانوادههای محترم، همه امتحانات پایانی نوبت دوم دانش آموزان در دورههای متوسطه اول، دوم نظری و هنرستانها و در دوره ابتدایی کیفی-توصیفی و غیر حضوری برگزار خواهد شد.
وی افزود: برگزاری امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم متوسطه نظری پس از عادی شدن اوضاع کشور از طریق وزارت آموزش و پرورش تعیین خواهد شد.
فرح بخش تاکید کرد: مدیران مدارس موظف به اجرای دقیق دستورالعمل و اطلاعیههای ابلاغی هستند و اجرای سلیقهای امتحانات نوبت دوم خارج از ضوابط ابلاغی، تخلف محسوب میشود.