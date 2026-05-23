دیدار با خانواده شهید جنگ تحمیلی سوم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ با خانواده علی عرب‌نیا از شهدای جنگ تحمیلی سوم دیدار کرد.

رضایی در این دیدار با تجلیل از صبر و استقامت خانواده معزز شهید عرب‌نیا، اظهار داشت: شهادت مظلومانه جوانانی همچون علی عرب‌نیا که در محیط کار، صادقانه مشغول به فعالیت بود، پرده از چهره کریه و سفاک دشمنانی برداشت.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، گفت: خون پاک این شهید که در حین خدمت به همنوعان خود در داروخانه به زمین ریخت، گواهی بر این حقیقت است که دشمن در مقابله با اراده این ملت به بن‌بست رسیده و استیصال خود را فریاد می‌زند.

رضایی با اشاره به ابعاد جنایات اخیر خاطرنشان کرد: جنایات هولناک جنگ رمضان و هدف قرار دادن مردم بی‌گناه، لکه ننگ ابدی بر پیشانی آمریکا و رژیم صهیونیستی است. این خون‌های پاک، سند زنده و گویای مظلومیت جمهوری اسلامی ایران و جنایت‌کاری دشمنانی است که حقوق بشر را تنها ابزاری برای تأمین منافع استکباری خود می‌بینند.

وی در پایان این دیدار افزود: امروز وظیفه ماست که اجازه ندهیم غبار فراموشی بر یاد و خاطره این حماسه‌سازان بنشیند. بنیاد شهید تا آخرین لحظه در کنار خانواده‌های معظم شهدا خواهد بود تا پیام روشن این ایثارگری‌ها یعنی “ایستادگی در برابر ظلم”، همواره در گوش تاریخ طنین‌انداز بماند.

علی عرب‌نیا، از کارکنان متعهد یکی از داروخانه‌های خیابان سهروردی تهران بود که در حملات ددمنشانه و تروریستی استکبار جهانی، به شهادت رسید.