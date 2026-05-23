مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان: از ابتدای سال آبی جاری یعنی تاکنون ۴۸۳ میلیمتر بارش در استان ثبت شده است که نسبت به میانگین بلندمدت ۲۵ درصد بیشتر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، آریانژاد اظهار کرد: بارندگی سال آبی جاری در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز حدود ۶۰ درصد افزایش نشان میدهد
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان یادآور شد: در حالی که اغلب نقاط استان با افزایش بارندگی مواجه بودهاند، حوضه سفیدرود و مناطق شرقی استان نسبت به سال گذشته کاهش بارش را تجربه کردهاند.
آریانژاد اضافه کرد: در بهار امسال سدهای گاران، زریبار، قشلاق، سبدلو، آزاد، زیویه، چراغ ویس سرریز کرد.
بیشترین میزان بارندگی سالیانه مربوط به شهرهای مریوان و بانه با حدود ۸۰۰ میلیمتر و کمترین میزان بارندگی در شرق استان حدود ۴۰۰ میلیمتر است.