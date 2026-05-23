به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، آریانژاد اظهار کرد: بارندگی سال آبی جاری در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز حدود ۶۰ درصد افزایش نشان می‌دهد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان یادآور شد: در حالی که اغلب نقاط استان با افزایش بارندگی مواجه بوده‌اند، حوضه سفیدرود و مناطق شرقی استان نسبت به سال گذشته کاهش بارش را تجربه کرده‌اند.

آریانژاد اضافه کرد: در بهار امسال سد‌های گاران، زریبار، قشلاق، سبدلو، آزاد، زیویه، چراغ ویس سرریز کرد.

بیشترین میزان بارندگی سالیانه مربوط به شهر‌های مریوان و بانه با حدود ۸۰۰ میلی‌متر و کمترین میزان بارندگی در شرق استان حدود ۴۰۰ میلی‌متر است.