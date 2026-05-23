به گزارش خبرگزاری صداوسیما،سیزدهمین جلسه کمیته تبیین قرارگاه جهادی دفاع ملی دانشگاه آزاد اسلامی، با حضور حجتالاسلام و المسلمین سیدقریشی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
در این نشست بر ضرورت جذب و درگیر کردن «مخاطبان و دانشگاهیان خاکستری» از طریق توسعه فعالیتهای خیابانی و استمرار دورههای آموزشی تاکید شد.
بنا بر مصوبات این جلسه، مقرر شد بیوگرافی ۱۵۵ تن از شهدای جنگ تحمیلی سوم گردآوری و تدوین شود. این محتوای تبیینی در اختیار اساتید قرار خواهد گرفت تا به عنوان بخشی از برنامه آموزشی، در کلاسهای درس به دانشجویان ارائه گردد.
با هدف گسترش چتر انقلاب اسلامی، دورههای آموزشی هلالاحمر بدون وقفه در فصل تابستان نیز تداوم خواهد یافت. محوریت این دورهها، جذب مخاطبان خاکستری و توسعه فعالیتهای خیابانی و ارتقای آمادگیهای میدانی در برابر چالشهای جنگ تحمیلی سوم تعریف شده است.
بخش دیگری از مصوبات این نشست به همافزایی نهادهای متولی دانشگاه اختصاص داشت.
بر این اساس، بسیج اساتید و دانشجویان، تشکلها و کانونهای فرهنگی، دانشگاههای علوم پزشکی و روابطعمومیها موظف به برگزاری جلسات ایدهپردازی شدند. هدف از این نشستها، طراحی سازوکارهای لازم برای حضور و مشارکت دانشگاهیان با سلیقههای مختلف (مخاطبان خاکستری) در فعالیتهای اجتماعی و میدانی است.