به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، امروز در مراسم آغاز بکار رویداد ملی تنوع زیستی ایران در ساری گفت: حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و تقویت هم‌افزایی میان مدیران و فعالان محیط زیست از اهداف اصلی برگزاری این رویداد ملی است.

شینا انصاری افزود: باید برای حفاظت از تنوع زیستی اعم از سازمان‌های مردم نهاد و اصحاب رسانه و دانشگاهیان پای کار باشند.

وی تصریح کرد: بیش از ۱۹ میلیون هکتار از عرصه کشور، محیط زیست است و در طول ۲۱ ماه عمر دولت چهاردهم اقدامات خوبی از جمله بازگشت مرجعیت کنوانسیون ملی و تهیه و تدوین برنامه حفاظت زیستی کشور که همسو با تنوع زیستی انجام شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه۴۰ درصد تنوع زیستی جهان را در تالاب‌ها داریم افزود: هر جا که علم و اراده و مشارکت در کنار هم باشند می‌توان امیدوار بود طبیعت توان خود را بازیابی کند.

استاندار مازندران نیز در این مراسم گفت: بهره برداری از کارخانه کمپوست شرق استان و بهره برداری زباله سوز ساری از اقدامات انجام شده است.

مهدی یونسی رستمی افزود: برای طرح‌های فاضلاب در مازندران حدود ۸ همت گذاشتیم و در مجموع اعتبارات آب و فاضلاب افزایش یافته و بهبود کیفیت محیط زیست اهمیت بالایی دارد.

او در مورد چالش‌هایی مانند تغییر کاربری جنگل‌های هیرکانی، تکه‌تکه شدن زیستگاه ها، فشار گردشگری، آلودگی دریای خزر و کاهش کارکرد‌های اکولوژیک تالاب میانکاله هشدار داد و بر ضرورت مدیریت و کاهش این تهدید‌ها تأکید کرد.

شناسایی ۵۴ هزار گونه زیستی در ایران

معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی کشور هم گفت: آمار گونه‌های زیستی شناسایی‌شده در ایران به ۵۴ هزار مورد رسیده است و این رقم با توجه به اینکه کشور ما تنها یک درصد از مساحت جهان را دارد نشانگر جایگاه ویژه ایران در نقشه تنوع زیستی کره زمین است.

حمید ظهرابی افزود: از این پس رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست بر پایه تقسیم مسئولیت با مردم خواهد بود.

به گفته وی، حکمرانی مشارکتی یعنی مردم در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای برنامه‌های حفاظتی سهیم شوند و تجربه ثابت کرده هر جا چنین رویکردی اجرا شده نتیجه به مراتب بهتر از مدیریت صرف دولتی بوده است.

مازندران، ذخیره‌گاه مهم تنوع زیستی کشور

نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ایران هم در این رویداد با تأکید بر جایگاه بی بدیل مازندران در نقشه تنوع زیستی کشور گفت: همجواری دریا، کوه و دشت آن را به یک ذخیره‌گاه مهم تبدیل کرده است.

فرخ طایر او، با اشاره به ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد مازندران افزود: دسترسی به دریای خزر، حضور رشته کوه‌های بلند البرز و گستردگی دشت‌های حاصلخیز، این استان را به الگویی از تعادل اکولوژیکی و یک ذخیره‌گاه بزرگ زیستی برای کشور تبدیل کرده است.

نماینده فائو در ایران ادامه داد: هر تغییری در اقلیم یا زیست بوم مازندران مستقیماً بر کل ایران اثر می‌گذارد.

طایراو با تأکید بر شکست رویکرد‌های صرفاً دولتی در حفاظت از طبیعت گفت: تجربه جهانی نشان داده تا زمانی که مردم محلی به این باور نرسند که حفاظت از گونه‌های زیستی به نفع خود آنهاست، هیچ دولتی نمی‌تواند طرح موفقی اجرا کند، فائو دقیقاً به همین دلیل، طرح‌هایی را در ایران تعریف کرده که هدف اصلی آنها ایجاد انگیزه معیشتی برای جوامع بومی است.

در این مراسم از پوستر پویش ملی تنوع زیستی و سه کتاب «پستانداران ایران»، «چارچوب جهانی تنوع زیستی» و «سالنامه آماری تنوع زیستی ایران» رونمایی شد.

این رویداد دو روزه همزمان با روز جهانی تنوع زیستی برگزار می‌شود و طی آن نشست‌های تخصصی و برنامه‌های راهبردی با محوریت شعار امسال این روز جهانی دنبال می‌شود.

