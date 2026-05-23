دبیرخانه هشتمین جشنواره علمی، ادبی، هنری اعتکاف اعلام کرد: مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا پایان خرداد ماه تمدید شد و جایزه ویژه «شهدای اعتکافی جنگ رمضان» با هدف پاسداشت مقام شامخ شهیدان والامقام جنگ تحمیلی سوم به جشنواره اضافه شد.

۳۱ خرداد، آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره اعتکاف

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیرخانه هشتمین جشنواره علمی، ادبی، هنری اعتکاف ضمن آرزوی پیروزی رزمندگان اسلام در جبهه نبرد با دشمن آمریکایی-صهیونی و سربلندی هرچه بیشتر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد.

نظر به استقبال خوب معتکفین از این دوره از جشنواره و ارسال بیش از ۲ هزار اثر به دبیرخانه و وقفه به وجود آمده ناشی از جنگ تحمیلی سوم، مهلت دریافت آثار این جشنواره تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ تمدید می‌گردد.

همچنین به منظور پاسداشت مقام شامخ شهیدان والامقام جنگ تحمیلی سوم، جایزه ویژه «شهدای اعتکافی جنگ رمضان» در رشته‌های کلیپ و مستند، روایت و داستان، و عکاسی به جوایز این جشنواره افزوده می‌شود که این بخش به صورت تخصصی به روایت شهدای جنگ تحمیلی سوم که در برنامه‌های اعتکاف در سراسر ایران اسلامی به عنوان معتکف، خادم و دست اندرکار توفیق حضور در این عبادت جامع داشته‌اند می‌پردازد.

بدینوسیله از عموم علاقه‌مندان درخواست می‌شود برای ثبت‌نام و ارسال آثار از طریق درگاه itikaf.ir و یا شماره همراه ۰۹۱۹۱۵۴۲۱۱۷ فعال در شبکه‌های اجتماعی داخلی اقدام کنند.