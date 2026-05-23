به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج از شناسایی و کشف یک محل دپوی سوخت قاچاق و توقیف دو دستگاه خودروی سنگین در این شهرستان خبر داد.

محسن دهقان با اعلام این خبر، افزود: با صدور دستورات قضایی و در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی نیرو‌های اطلاعات سپاه، محل دپو و نگهداری سوخت قاچاق در شهرستان کهنوج شناسایی شد.

وی افزود: در این عملیات، ۳ هزار لیتر فرآورده نفتی از نوع نفت‌گاز (گازوئیل) کشف و ضبط شد.

دادستان کهنوج با بیان اینکه در این رابطه دو دستگاه خودروی سنگین شامل یک تریلی و یک دستگاه اتوبوس که در حال تخلیه و بارگیری غیرمجاز سوخت بودند، توقیف و به پارکینگ منتقل شدند، گفت: متهمان این پرونده پس از تشکیل پرونده قضایی جهت سیر مراحل قانونی تحت تعقیب قرار گرفتند.

دهقان در پایان با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضا در مبارزه با قاچاق سوخت، تصریح کرد: با همکاری نهاد‌های اطلاعاتی و انتظامی، ضربات سهمگینی به شبکه قاچاقچیان سوخت وارد شده است و مجازات قانونی قاطع و سختی در انتظار افراد دخیل در این حوزه خواهد بود.