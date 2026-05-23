مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیار مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد ایران از تشدید نظارت‌ها بر مراکز ترانشیپ و تأسیسات گاز مایع در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، توکلی گلپایگانی، با اعلام این خبر اظهار داشت:این اقدام با هدف ارتقای ایمنی و در چارچوب صدور گواهی انطباق پس از تصویب روش اجرایی جدید انجام خواهد شد.

به گفته وی این تصمیم در نشست تخصصی بررسی وضعیت استانداردسازی مراکز ترانشیپ و تأسیسات گاز مایع اتخاذ شده است.

توکلی گلپایگانی با تأکید بر اهمیت ایمنی در حوزه گاز مایع، تصریح کرد که اقدامات نظارتی در این بخش مطابق با قوانین و مقررات مورد تأکید سازمان ملی استاندارد ایران است و با جدیت دنبال می‌شود.

در این نشست تخصصی که با حضور مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی، نمایندگان ادارات کل استاندارد استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی و جمعی از متخصصان این حوزه برگزار شد، سوابق مکاتبات مربوط به مراکز ترانشیپ گاز مایع و شمول استاندارد ملی ۸۴۱ بر این مراکز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین دیدگاه‌ها و ملاحظات اجرایی نمایندگان استان‌ها در قالب بحث‌های کارشناسی مطرح و بر موضوع تشدید نظارت بر تأسیسات گاز مایع در چارچوب صدور گواهی انطباق تأکید شد.

توکلی گلپایگانی گفت: که پس از تصویب و ابلاغ روش اجرایی ارزیابی انطباق تأسیسات گاز مایع، فرآیند بازرسی و ارزیابی این تأسیسات با رویکردی جدید در سراسر کشور اجرا خواهد شد.