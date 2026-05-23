به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، لهونی در این نشست با بیان این مطلب تاکید کرد: تمامی دستگاه‌ها باید در راستای تقویت زیرساخت‌های بهداشت و درمان همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.

وی در ادامه ضمن گرامیداشت هفته سلامت، از تلاش‌های پزشکان، پرستاران، بهورزان و تمامی فعالان حوزه بهداشت و درمان استان قدردانی کرد

استاندار کردستان استفاده از ظرفیت مولدسازی را برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه بهداشت و درمان ضروری دانست و افزود: دانشگاه علوم پزشکی باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود برای توسعه زیرساخت‌های درمانی و رفع مشکلات بهره بگیرد.

لهونی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه دهکده سلامت سنندج اشاره کرد و آن را طرحی راهبردی در توسعه گردشگری سلامت استان دانست و اظهار داشت: این پروژه علاوه بر ارتقای خدمات درمانی، می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در استان باشد.

وی همچنین بر ضرورت اهلیت‌سنجی سرمایه‌گذاران و تسریع در اجرای این طرح تأکید کرد و گفت: توسعه گردشگری سلامت یکی از محور‌های مهم همکاری با اقلیم کردستان عراق خواهد بود.

در این نشست، مسائل و چالش‌های حوزه سلامت استان از جمله کمبود برخی داروها، مطالبات معوق دانشگاه از سازمان‌های بیمه‌گر، مشکلات زیرساختی حوزه بهداشت، توسعه خانه‌های بهداشت روستایی و تقویت مراکز خدمات جامع سلامت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.