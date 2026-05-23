عملیات بهسازی و روکش آسفالت در محور مروست - یزد توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان مروست صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد، عملیات بهسازی و روکش آسفالت در محور ارتباطی مروست به یزد با هدف ارتقای سطح ایمنی و بهبود کیفیت تردد توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان مروست صورت گرفت.

این طرح شامل: بهسازی سطح رویه با بلوپچر، بهسازی سطح رویه آسفالت با اسلاری سیل و اجرای عملیات لکه‌گیری با بلوپچر بود.

اجرای این طرح، در محور مروست به یزد، نقش مهمی در تسهیل تردد، کاهش استهلاک وسایل نقلیه و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای ایفا خواهد کرد.