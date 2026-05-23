به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جانشین فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از توقیف یک دستگاه خودرو زانتیا با ۷۰ میلیون ریال خلافی و رانندگی جوان ۱۶ ساله در عملیات ماموران کلانتری ۱۳ این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ بهرام نژاد با تأکید بر مراقبت بیشتر والدین از فرزندان در اختیار نگذاشتن وسایل نقلیه به فرزندان کم سن و سال تصریح کرد: واگذاری خودرو به افراد فاقد مدارک رانندگی خلاف مقررات بوده و حتما حادثه ساز خواهد شد از این رو این گونه خودرو‌ها برابر قانون توقیف و از تردد آنها جلوگیری می‌شود.