مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبدانان از آغاز برداشت گندم از ۲۲ هزار هکتار مزارع این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «سلاحورزی» مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبدانان اظهار داشت: برداشت گندم از سطح ۲۲ هزار هکتار مزارع این شهرستان آغاز شده و پیشبینی میشود تا پایان فصل برداشت، حدود ۲۸ هزار تن محصول تولید شود.
وی افزود: همزمان با برداشت، خرید تضمینی گندم کشاورزان نیز از طریق چهار مرکز خرید در حال انجام است.
فرماندار شهرستان آبدانان نیز با اشاره به روند خرید تضمینی محصول اضافه کرد: تاکنون حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تن گندم از کشاورزان خریداری شده و با توجه به بارندگیهای مناسب امسال، پیشبینی میشود میزان خرید تا پایان فصل به ۲۸ هزار تن برسد.