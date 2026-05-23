به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ «سلاح‌ورزی» مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبدانان اظهار داشت: برداشت گندم از سطح ۲۲ هزار هکتار مزارع این شهرستان آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت، حدود ۲۸ هزار تن محصول تولید شود.

وی افزود: همزمان با برداشت، خرید تضمینی گندم کشاورزان نیز از طریق چهار مرکز خرید در حال انجام است.

فرماندار شهرستان آبدانان نیز با اشاره به روند خرید تضمینی محصول اضافه کرد: تاکنون حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تن گندم از کشاورزان خریداری شده و با توجه به بارندگی‌های مناسب امسال، پیش‌بینی می‌شود میزان خرید تا پایان فصل به ۲۸ هزار تن برسد.