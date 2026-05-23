به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با اشاره به اجرای تفاهم‌نامه‌های ملی در حوزه مسکن مددجویان و محرومان گفت: در قالب تفاهم‌نامه ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی محرومان، تأمین زمین در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت بر عهده بنیاد مسکن است و بخشی از هزینه‌های ساخت نیز از محل کمک‌های بلاعوض، آورده خیرین و مددجویان و همچنین حساب ۱۰۰ امام (ره) تأمین می‌شود.

بختیاری افزود: همچنین در قالب تفاهم‌نامه ۳۲ هزار واحدی با بسیج سازندگی در کشور، ساخت ۲۴ هزار واحد به این نهاد سپرده شده که از این تعداد، ۲۰ هزار واحد سال گذشته به بهره‌برداری رسیده و ۴ هزار واحد دیگر نیز تا پایان خرداد امسال آماده افتتاح خواهد شد .