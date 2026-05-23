معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: علی‌اصغر ذاکری ظهر شنبه دوم خردادماه در کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان گفت: صنایع و معادنی که در راستای تعهدات خود نسبت به راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی همکاری نکنند، در فهرست بسته‌های تنبیهی قرار می‌گیرند.

وی افزود: تعهد استان کرمان برای سال جاری، بهره‌برداری از ۶۵۰ مگاوات انرژی خورشیدی است، اما با توجه به ظرفیت‌های موجود، هدف‌گذاری استان به ۸۰۰ مگاوات افزایش یافته است.

ذاکری گفت: ایجاد و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی از اولویت‌های اصلی مدیریتی استان است و این پروژه‌ها نباید تحت هیچ شرایطی تعطیل یا متوقف شوند.