رسانه ملی در استان همدان با وجود سختی کار، در ایام جنگ تحمیلی سوم خوش درخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ استاندار همدان در دیدار با مدیرکل، معاونان و مدیران صدا و سیمای مرکز همدان با بیان اینکه صداوسیما، پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی است، گفت: این چراغ روشنی بخش، یک تنه در مقابل تهدیدات ایستاده و با امیدآفرینی و اعتماد بخشی و روایت خدمت، درخت امید در جامعه را زنده نگاه داشته است.
حمید ملانوری شمسی با بیان اینکه رسانه ملی همراه همیشگی مردم در خانه و کاشانه آنهاست و هنرمندانه با مردم زندگی میکند، تصریح کرد: تا زمانی که مردم به حاکمیت و حکمرانان خود امیدوار باشند، هیج دشمنی نمیتواند به این سرزمین آسیب بزند، زیرا که رسانه ملی هم در جنگ دوازده روزه، هم در کودتای دیماه و هم در جنگ رمضان با روشنگری و نمایش حضور مردم در صحنه، اقتدار ملی را دو چندان کرد.
او در ادامه با بیان اینکه شرارت دشمنان پس از جنگ نظامی تمام شدنی نیست، گفت: ما سالهاست در جنگ فرهنگی و اقتصادی هستیم و رمز موفقیت و پیروزی در این نبرد، روایتگری درست و مستندسازی واقعیت برای نسلهای آینده است، کاری که رسانهها به ویژه رسانه ملی باید به طور مستمر انجام دهد.
استاندار همدان با اشاره به ظرفیت استان همدان در تولید پویا نمایی، توجه بیشتر به برنامه سازی در حوزه کودک و نوجوان را برای مصون ماندن این نسل و آینده سازان کشور در مقابله با تهدیدات نرم دشمنان ضروری دانست.
در ابتدای دیدار استاندار با مدیران صداوسیمای مرکز همدان؛ مدیرکل این مرکز با تشریح سختیهای حفظ رسانه در شرایط جنگی گفت: به لطف خدا و سخت کوشی نیروهای صدا و سیمای مرکز همدان و با وجود تهدیدات دشمن آمریکایی صهیونی حتی یک دقیقه هم آنتن رسانه ملی در استان قطع نشد.
بهروز طالب نژاد با بیان اینکه ظرفیتهای هنری در صدا و سیمای مرکز همدان بالاست درخواست کرد، برای تولید آثار فاخر مشارکت دستگاهها افزایش یابد.
معاونان صدا، سیما، خبر، مجازی و فنی صداوسیمای استان همدان هم در گزارشی مختصر عملکرد رسانهای خود در جنگ تحمیلی سوم را تشریح کردند.
پخش زنده و مستمر تجمعات شبانه، تهیه گزارشهای امیدآفرین، تبیین شاخصهای شعار سال، آگاهی بخشی و روایت خدمت رسانی مسئولان، بازنمایی همدلی و مواسات مردمی در مدیریت جنگ تحمیلی سوم از جمله فعالیتهای عنوان شده بود.