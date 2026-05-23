کتاب «به توان هایتک؛ روایت یک اتفاق بزرگ در صنعت برق کشور» همزمان با برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب، به ایستگاه چاپ دهم رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،«به توان هایتک» روایتگر داستان واقعی، پرفراز و نشیب و غرورانگیز تاسیس و پیشرفت شرکت دانشبنیان «آهار» مشهد است؛ شرکتی که در اوج تحریمها و بنبستهای صنعتی، توانست ایران را از بحرانهای بزرگ در حوزه صنعت برق و انرژی عبور دهد.
از مسجدِ خیابان امام رضا (ع) تا شکستن انحصار فناوری خاورمیانه
داستان کتاب از مسجد «حجت» در خیابان امام رضای مشهد آغاز میشود؛ جایی که دو جوان مبتکر، بااستعداد و امیدوار به نامهای محمدرضا هاتف و رضا جهانی یکدیگر را پیدا میکنند. این دو جوان متخصص و مسجدی، در سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را در اتاقهای کوچک آغاز کردند و با بازطراحی بردهای الکترونیکی نیروگاهی، گام در راهی گذاشتند که به یک جهش بزرگ صنعتی ختم شد.
«به توان هایتک» نمونه بارز جهش متخصصان ایرانی و جابهجا کردن مرزهای فناوری است. امروز سرعتِ موفقیتهای فناورانه در کف میدان، بسیار سریعتر از سرعت ثبت آنها در قالب کتاب و فیلم است و جای خالی هنرمندانی، چون مرتضی آوینی برای ثبت این مجاهدتها حس میشود؛ با این حال، تکثر این آثار نشان میدهد که «روایت پیشرفت» اکنون به یک سبک و گفتمان جدی در ادبیات کشور تبدیل شده است.