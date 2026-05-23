مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی:
آغاز روند اجرایی احداث گلزار شهدای میناب
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی در آیین انعقاد تفاهمنامه ساخت گلزار شهدای میناب میان آستان قدس رضوی و بنیاد شهید از آغاز روند اجرایی احداث گلزار شهدای میناب خبر داد و گفت: براساس دستور تولیت آستان قدس رضوی، قرار است در این محل یک مجموعه فرهنگی فاخر ایجاد شود؛ چرا که نگاه ما این است که این مکان صرفاً یک مزار یا قبرستان نباشد، بلکه به پایگاهی دائمی برای ترویج و بزرگداشت ارزشهای انقلاب اسلامی تبدیل شود.
استاد آقا افزود: با توجه به حضور مستمر خانواده شهدا در این گلزار ، اقدامات فوری برای بهسازی محیط آغاز شده و تا پایان خرداد، کفسازی موقت، ایجاد سیستم سرمایشی، نصب آبسردکن و فراهمسازی امکانات اولیه رفاهی انجام خواهد شد تا شرایط مناسبتری برای حضور خانوادهها و برگزاری برنامههای فرهنگی و زیارتی فراهم شود.
وی افزود: پس از اعلام فراخوان ملی طراحی این مجموعه، عملیات عمرانی از آذر آغاز خواهد شد و تلاش میکنیم کمتر از یک سال، همزمان با سالگرد شهدا، این مجموعه فرهنگی به بهرهبرداری برسد.
وی در ادامه گفت: از آغاز جنگ رمضان، به دستور تولیت آستان قدس رضوی، برنامههای متنوعی برای تکریم خانواده شهدا و حمایت از مناطق آسیبدیده آغاز شده است.
وی افزود: یکی از مهمترین این برنامهها مربوط به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب بود که همزمان با ایام جنگ رمضان، حدود ۵۵۰ نفر از خانواده شهدای این مدرسه به مدت سه روز میهمان مشهد مقدس بودند و در مراسم اختصاصی غبارروبی ضریح مطهر رضوی نیز حضور یافتند.
استادآقا با اشاره به آغاز ساخت مدارس جدید در مناطق آسیبدیده تصریح کرد: با همکاری سازمان نوسازی مدارس کشور، احداث ۸ مدرسه با عنوان شجره طیبه رضویه در ۸ استان کشور آغاز شده و نخستین مدرسه در شهرستان خمین، زادگاه حضرت امام خمینی (ره)، احداث خواهد شد.