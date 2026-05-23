دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور از راه‌اندازی کانال «قرآن برای همه» در پیام‌رسان آموزشی «شاد» خبر داد و گفت: هدف اصلی این کانال، تولید و انتشار محتوای آموزش عمومی قرآن کریم و بهره‌مندی حداکثری اقشار مختلف جامعه از آموزه‌های قرآنی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا مسیب‌زاده گفت: این کانال همزمان با آغاز جنگ تحمیلی سوم و با توجه به تأکید جناب آقای دکتر علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش و رئیس کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور، به صورت آزمایشی کار خود را آغاز نمود و هم‌اکنون به عنوان یک کانال مرجع در سطح شبکه شاد به کار خود ادامه می‌دهد.

وی افزود: هدف اصلی این کانال، تولید و انتشار محتوای آموزش عمومی قرآن کریم و بهره‌مندی حداکثری اقشار مختلف جامعه از آموزه‌های قرآنی است. تلاش می‌کنیم قرآن را با زبان ساده و امروزی به دل خانه‌ها و زندگی روزمره مردم دوست داشتنی کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران ببریم.

دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور با اشاره به رویکرد مشارکتی این کانال تصریح کرد: یکی از سیاست‌های اصلی ما، انتشار محتوای تولید شده توسط مجموعه‌ها، مؤسسات، معلمان، اساتید، مدرسان فعال در حوزه آموزش عمومی قرآن کریم و همچنین دانش‌آموزان است. معتقدیم بهترین محتوا‌ها توسط خود فعالان عزیز تولید می‌شود و ما فقط پل ارتباطی خواهیم بود.

مسیب‌زاده در پایان ضمن دعوت از عموم مردم برای عضویت در این کانال، از تمامی افراد و نهاد‌های فعال در حوزه آموزش عمومی قرآن خواست تا پیشنهادات و انتقادات و همچنین تولیدات محتوایی خود را برای بررسی و انتشار در کانال https://shad.ir/amuzesh_omumi_Ghoran

و کانال https://eitaa.com/amuzesh_omumi_Ghoran ارسال کنند.

علاقه مندان برای عضویت در کانال «قرآن برای همه» به نشانی https://shad.ir/amozesh_quran مراجعه کنند.