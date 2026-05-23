مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی گفت: با تکمیل عملیات نشتیابی و رفع موارد شناساییشده، از هدررفت سالانه بیش از ۶.۲ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در این استان جلوگیری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رحمان محمودی با تشریح جزئیات اجرای طرح «استان بدون نشر گاز» گفت: براساس گزارشهای فنی و عملیاتی، مجموع نشر گاز شناساییشده در سطح استان پیش از اجرای این طرح بالغ بر ۶ میلیون و ۲۴۳ هزار و ۴۵۴ مترمکعب در سال برآورد شده بود که با اقدامهای انجامشده، این موارد شناسایی و رفع شد.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح در زمینه صیانت از منابع انرژی، افزایش ایمنی شبکه و کاهش هدررفت گاز انجام شده است، افزود: عملیات نشتیابی در بخشهای مختلف شبکه، تأسیسات و انشعابات گاز استان بهصورت کامل انجام و موارد نشتی شناسایی شد و در دستور کار اصلاح و رفع قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی ادامه داد: براساس گزارش واحد بازرسی فنی، درمجموع ۱۹ هزار و ۹۷۸ مورد نشتی شامل ۲۱۸ مورد نشتی زمینی و ۱۹ هزار و ۷۶۰ مورد نشتی هوایی شناسایی شد که بخش قابل توجهی از حجم نشر مربوط به نشتیهای با حجم بالا بوده است.
محمودی تصریح کرد: طبق این گزارش، بخشی از نشتیهای شناساییشده در مقیاس بالای ۱۰ هزار مترمکعب در سال، بخشی در محدوده ۵ هزار تا ۱۰ هزار مترمکعب و بخشی نیز در محدوده کمتر از ۵ هزار مترمکعب در سال قرار داشته است.
وی افزود: گزارش واحد امداد و بهرهبرداری نیز نشان میدهد که از مجموع ۲۵ هزار و ۹۷۵ مورد نشتی هوایی شناساییشده ازسوی این واحد، حجم قابل توجهی از نشر سالانه گاز مربوط به نشتیهای کمتر از ۵ هزار مترمکعب، ۵ هزار تا ۱۰ هزار مترمکعب و بالای ۱۰ هزار مترمکعب بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه اقدامهای انجامشده به رفع کامل نشتیهای شناساییشده منجر شده است، گفت: با اجرای طرح «استان بدون نشر»، همه موارد نشتی بهویژه نشتیهای هوایی که سهم قابل توجهی در حجم نشر داشتند، شناسایی و برطرف شدند.
محمودی با اشاره به اقدامهای نوآورانه شرکت گاز استان برای پایداری شبکه و جلوگیری از بروز نشتیهای جدید افزود: نصب سامانه هیتباکس در ۱۵ ایستگاه استان بهجای هیترهای گازسوز، استفاده از شیرهای تمامجوشی All Welded در شبکه، اجرای سیستم حفاظت کاتدیک برای خطوط فولادی و انجام نشتیابی کامل سالیانه از همه تأسیسات، ازجمله اقدامهای مهم در این زمینه بوده است.
وی افزود: اجرای این اقدامها افزون بر کاهش هدررفت گاز، نقش مهمی در افزایش ایمنی، پایداری زیرساختها، کاهش آلایندگی و ارتقای بهرهوری شبکه گازرسانی استان دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی گفت: تجربه اجرای طرح «استان بدون نشر گاز» در خراسان جنوبی باید بهعنوان الگویی کاربردی برای سایر استانها مورد استفاده قرار گیرد و نتایج آن در عرصه ملی نیز توسعه یابد.