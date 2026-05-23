رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: سامانه ثبت ادعا‌ها به عنوان مهم‌ترین زیرساخت اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ «عمران علیمجمدی» رئیس کل دادگستری استان ایلام اظهار داشت: سامانه ثبت ادعا‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول راه‌اندازی و فعالیت رسمی آن آغاز شد.

وی افزود: این قانون با هدف صیانت از اعتبار اسناد رسمی در برابر ادعا‌های معارض اشخاص ثالث و تثبیت قطعی حقوق مالکان اجرا می‌شود و اداره ثبت، متولی ثبت ادعا‌ها و بارگذاری اسناد و مدارک در این سامانه است.

علیمحمدی اضافه کرد: بر اساس این قانون، مردم موظف هستند ظرف مدت دو سال، قرارداد‌ها و اسناد عادی و غیررسمی خود را به همراه مدارک و مستندات موجود در سامانه ثبت کنند.

رئیس دادگستری استان ایلام با اشاره به اهمیت راه‌اندازی این سامانه عنوان کرد: ایجاد این بستر، امنیت و کارآمدی بیشتری برای مردم فراهم می‌کند تا در صورت بروز مشکلات حقوقی، بتوانند به شکل مؤثر ادعا‌های خود را ثبت و پیگیری کنند.

وی یادآور شد: هدف اصلی این سامانه، تثبیت مالکیت مردم و ایجاد امنیت روانی در حوزه مالکیت و معاملات اموال غیرمنقول است.