مربی و ژیمناستیک کار کردستانی به اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان کشور دعوت شدند.

دعوت مربی و ژیمناستیک کار کردستانی به اردوی تیم ملی

دعوت مربی و ژیمناستیک کار کردستانی به اردوی تیم ملی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مرحله ششم اردوی انتخابی و آماده‌سازی تیم ملی ژیمناستیک هنری رده سنی جوانان کشور با حضور شش ژیمناست به میزبانی تهران و در سالن خانه ژیمناستیک شهید شیرودی این شهر آغاز شده و تا هشتم خرداد ادامه دارد.

بر این اساس سیدامید شیخ احمدی در کسوت مربی و آنالیزور تیم و «راهین حسین‌پناهی» به عنوان ورزشکار به نمایندگی از این استان در اردوی ششم تیم ملی حضور پیدا کرده‌اند.

تیم ملی ژیمناسیک هنری جوانان کشورمان خود را برای حضور در مسابقات آسیایی چین آماده می‌کند.