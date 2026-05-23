رقابتهای آزاد پاراوزنهبرداری؛ ۲ نشان طلا بر گردن عطیه سادات حسینی
ملی پوش پاراوزنهبرداری بانوان کشورمان در رقابتهای آزاد الجزایر، ۲ نشان طلا در رده جوانان کسب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز رقابتهای آزاد پاراوزنهبرداری الجزایر ۲۰۲۶، عطیه سادات حسینی ملی پوش کشورمان در دسته ۶۱ کیلوگرم به روی تخته رفت و در حرکت اول موفق به مهار وزنه ۹۳ کیلوگرم شد. او در حرکت دوم وزنه ۹۸ کیلوگرم را بالای سر برد. حسینی در حرکت سوم از مهار وزنه ۱۰۲ کیلوگرمی بازماند، اما مدال طلا جوانان را از آن خود کرد و در این رده سنی، با ثبت رکورد ۱۹۱ کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا مجموع شد.