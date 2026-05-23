پخش زنده
امروز: -
در ادامه پویش هشتگ # انصاف_اصناف، یک مرکز عرضه میوه و تره بار در اصفهان با شعار سود کم و فروش بالا، برای ۸۰ کارگر مددجوی زندان اشتغال ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مرکز عرضه میوه وتره بار با مدیریت همایون صفایی اداره میشود؛ در صنفی که سود مجاز تا ۲۵ درصد است، او فقط ۵ تا ۸ درصد سود میگیرد. قیمتهایش حتی از میدان مرکزی میوه و ترهبار هم کمتر است. تنوع محصولات دراین مرکز به گونهای است که با هر سلیقه و هر قدرت خریدی، اجناس عرضه شده است و همین تنوع باعث شده روزانه بین ۵ تا ۸ هزار مشتری میوه خود را از این مرکز خریداری کند.
از این مرکز عرضه میوه وتره بار در اصفهان ۸۰ کارگر مددجوی زندان امرار معاش میکنند و افرادی مشغول به کارند که سوء پیشینه دارند.
همایون صفایی جذب این گروه از افراد جامعه را در مجموعه خود کمک به اقتصاد خانواده میداند و میگوید این افراد با اشتغال در این مرکز عرضه میوه وتره بار نان حلال به خانه میبرند.
مشتریان این مجموعه هم از تنوع محصولات این مجموعه رضایت کامل دارند.
شهروندان اصفهانی میتوانند کاسب امین محله خود را با هشتگ #انصاف_اصناف یا شماره ۰۹۱۳۸۵۵۳۵۳۵ معرفی کنند.
گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان