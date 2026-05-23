رویداد فرهنگی ورزشی رالی کودکان با عنوان دردانههای قهرمان، با حضور بیش از ۲۰۰ کودک نونهال و خانوادههای آنان در زمین چمن مصنوعی سردار سلیمانی آهنشهر بافق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسئول برگزاری این جشنواره گفت: این مسابقات با هدف ارتقای نشاط اجتماعی، تقویت روحیه کودکان زیر ۶ سال و ایجاد فضایی شاد برای دوری از فشارهای روانی ناشی از شرایط جنگی اخیر طراحی شده است. حیدری افزود: این رویداد که با شعار محوری «تا انقلاب مهدی، جمهوری اسلامی» برگزار شد، حاصل مشارکت مشترک کودکستان تیزهوشان دردانه بافق، باشگاه فرهنگی ورزشی آهن و ستاد مردمی بزرگداشت شهید قائد امت بود.
حیدری بیان کرد: یکی از جذابترین بخشهای این جشنواره، نمایش و مسابقه با ۱۲۰ خودروی خلاقانه مقوایی بود که توسط کودکان و با همکاری والدین آنها ساخته شده بود.
وی، ادامه داد: علاوه بر رژه خودروهای دستساز، برنامههای متنوع دیگری نظیر دوچرخهسواری، اسکوتر سواری، بازی با اسباببازیهای ماشینی و رقابت مهیج با ماشینها و موتورهای شارژی نیز اجرا شد تا روزی خاطرهانگیز برای نونهالان بافقی رقم بخورد.
حیدری خاطرنشان کرد: در پایان این مراسم، ضمن اهدای مدال به دردانههای قهرمان، تمامی کودکان شرکتکننده به عنوان همیار پلیس معرفی شدند تا در کنار تفریح، با آموزههای شهروندی نیز آشنا شوند.