معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست گلستان از ممنوع شدن برگزاری تور سافاری در مناطق حفاظتشده استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، مجتبی حسینی با اشاره به بارندگیهای اخیر و بهبود مطلوب زیستگاههای طبیعی استان، بهویژه در مناطق حفاظتشده گفت: با توجه به فرارسیدن فصل زادآوری زیستمندان در مناطق طبیعی، از تمامی گروههای گردشگری و بهرهبرداران اقامتگاههای بومگردی درخواست میشود فعالیتهای خود را در چارچوب ضوابط و مقررات محیط زیستی و اصول گردشگری پایدار برنامهریزی و اجرا کنند؛ بهگونهای که کمترین آسیب به طبیعت و گونههای جانوری و گیاهی وارد شود.
وی افزود: شهروندان و طبیعتدوستان در صورت مشاهده هرگونه تخلف که منجر به آسیب به طبیعت و زیستمندان آن شود، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا نزدیکترین پاسگاه محیطبانی و یا اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.
همچنین برگزاری هرگونه تور سافاری در مناطق حفاظتشده استان گلستان ممنوع است و با متخلفان، ضمن تشکیل پرونده در مراجع ذیصلاح، برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.