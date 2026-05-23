به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، مجتبی حسینی با اشاره به بارندگی‌های اخیر و بهبود مطلوب زیستگاه‌های طبیعی استان، به‌ویژه در مناطق حفاظت‌شده گفت: با توجه به فرارسیدن فصل زادآوری زیستمندان در مناطق طبیعی، از تمامی گروه‌های گردشگری و بهره‌برداران اقامتگاه‌های بوم‌گردی درخواست می‌شود فعالیت‌های خود را در چارچوب ضوابط و مقررات محیط زیستی و اصول گردشگری پایدار برنامه‌ریزی و اجرا کنند؛ به‌گونه‌ای که کمترین آسیب به طبیعت و گونه‌های جانوری و گیاهی وارد شود.

وی افزود: شهروندان و طبیعت‌دوستان در صورت مشاهده هرگونه تخلف که منجر به آسیب به طبیعت و زیستمندان آن شود، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا نزدیک‌ترین پاسگاه محیط‌بانی و یا اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

همچنین برگزاری هرگونه تور سافاری در مناطق حفاظت‌شده استان گلستان ممنوع است و با متخلفان، ضمن تشکیل پرونده در مراجع ذی‌صلاح، برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.