مصوبات شورای دستگاههای نظارتی استان، روند سرمایهگذاری و خدماترسانی به مردم در کرمان را شتاب داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، استاندار کرمان با تأکید بر نقش مؤثر شورای دستگاههای نظارتی استان در حل مشکلات مردم و حمایت از فعالان اقتصادی، گفت: تعامل سازنده میان دستگاههای نظارتی و اجرایی موجب تسریع در روند خدمترسانی، رفع موانع سرمایهگذاری و حل بخشی از مشکلات استان شده است.
محمدعلی طالبی روز دوم خردادماه در حاشیه نشست شورای دستگاههای نظارتی استان کرمان گفت: شورای دستگاههای نظارتی ظرفیتی مؤثر در خدمترسانی به مردم و رفع مسائل فعالان اقتصادی استان است.
وی افزود: با مصوبات شورای دستگاههای نظارتی استان، بسیاری از مسائل و موضوعات دستگاههای اجرایی پیگیری و زمینه تسهیل خدمترسانی به مردم فراهم میشود.
استاندار کرمان گفت: هماهنگی و تعامل مطلوب میان دستگاههای نظارتی و همکاری آنها با مجموعههای اجرایی، نقش مهمی در رفع بسیاری از مشکلات استان داشته و موجب تسریع در روند خدمترسانی شده است.