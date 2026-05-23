مصوبات شورای دستگاه‌های نظارتی استان، روند سرمایه‌گذاری و خدمات‌رسانی به مردم در کرمان را شتاب داد.

امروز بهانه‌ای برای توقف خدمت‌رسانی به مردم وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، استاندار کرمان با تأکید بر نقش مؤثر شورای دستگاه‌های نظارتی استان در حل مشکلات مردم و حمایت از فعالان اقتصادی، گفت: تعامل سازنده میان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی موجب تسریع در روند خدمت‌رسانی، رفع موانع سرمایه‌گذاری و حل بخشی از مشکلات استان شده است.

محمدعلی طالبی روز دوم خردادماه در حاشیه نشست شورای دستگاه‌های نظارتی استان کرمان گفت: شورای دستگاه‌های نظارتی ظرفیتی مؤثر در خدمت‌رسانی به مردم و رفع مسائل فعالان اقتصادی استان است.

وی افزود: با مصوبات شورای دستگاه‌های نظارتی استان، بسیاری از مسائل و موضوعات دستگاه‌های اجرایی پیگیری و زمینه تسهیل خدمت‌رسانی به مردم فراهم می‌شود.

استاندار کرمان گفت: هماهنگی و تعامل مطلوب میان دستگاه‌های نظارتی و همکاری آنها با مجموعه‌های اجرایی، نقش مهمی در رفع بسیاری از مشکلات استان داشته و موجب تسریع در روند خدمت‌رسانی شده است.